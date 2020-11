Medicul Adrian Marinescu, despre vaccinarea medicilor: ''Eu cred că pentru medici nu e numai opțiunea personală, este o obligativitate morală''

Medicul Adrian Marinescu, de la Institutul Matei Balș din Capitală, susține că medicii ar trebui să se vaccineze, în cazul lor fiind vorba de o "obligativitate morală".

"Eu cred că pentru medici nu e numai opțiunea personală, este o obligativitate morală, pentru că ei reprezintă un exemplu în raport cu populația. Dacă ei nu sunt sănătoși prin faptul că se infectează, nu vor mai putea avea grijă de oameni și, nu în ultimul rând, ei pot reprezenta un vector de transmitere.

Eu cred că un medic care nu se vaccinează, deși are toate informațiile necesare și nu are niște considerente clar dovedite, are o mare responsabilitate. Dar nu stă în picioare niciun raționament", a spus dr. Adrian Marinescu, potrivit romania.europalibera.org.

"Dar vin cei care înclină în direcția antivaccin, alte persoane, care nu sunt avizate, nu sunt nici infecționiști, nici nu au luptat cu COVID-ul, dar sunt, într-adevăr, medici, foarte în regulă în domeniile lor, dar fără o legătură prea mare cu COVID-ul și care informează altfel, fără să se bazeze pe niște lucuri reale.

E foarte ușor să spui că peste zece ani vei face leucemie, fără să te bazezi pe nimic. Care e dovada? Așa putem vorbi despre orice. Așa poți să spui că dacă beți apă de la robinet peste 10 ani veți face cancer de piele. Problema e că astfel de afirmații fără nicio susținere pot influența negativ opinia publică.

Suntem pe un câmp de luptă. În plus, de când e omenirea, un tratament, chiar dacă este bun, nu poate să înlocuiască un vaccin", a mai spus acesta.

Valeriu Gheorghiță: În cel mai fericit caz, ne aşteptăm ca în a doua jumătate a lunii decembrie să avem primele doze de vaccin

"În cel mai fericit caz, ne aşteptăm ca în a doua jumătate a lunii decembrie, spre sfârşitul lunii decembrie, să avem disponibile primele doze de vaccinuri de la cel puţin o companie producătoare. În scenariul pesimist, probabil că vorbim de luna ianuarie-februarie. Ar fi cel puţin 2,4 milioane de doze de la Astra Zeneca şi probabil tot atâtea doze de la Pfizer", a declarat Valeriu Gheorghiţă, la Digi 24.

Medicul a dat asigurări că România dispune de capacitățile necesare de stocare a vaccinului anti-coronavirus la temperaturi extrem de scăzute.

"Toate aceste facilităţi există, ele urmează să fie distribuite în centrele regionale. (...) avem toată capacitatea de stocare în condiţiile unui vaccin de minus 80 de grade atunci când acesta va fi disponibil”, a explicat Valeriu Gheorghiţă, precizând că centre de stocare vor fi la Institutul Cantacuzino, precum și în sediile a șase spitale militare care au congelatoare în care vaccinul poate fi păstrat la temperaturi de minus 80 de grade Celsius.'', a mai spus acesta.