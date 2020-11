Medicul Alexandru Rafila solicită redeschiderea școlilor primare: Este grav afectată dezvoltarea psiho-socială a copiilor

Reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, medicul Alexandru Rafila, este de părere că școlile primare ar trebui redeschise în această perioadă, așa cum procedează și autoritățile celorlalte țări europene. Potrivit acestuia, lipsa interacţiunii faţă în faţă afectează grav dezvoltarea psiho-socială a copiilor.

Medicul Alexandru Rafila solicită autorităților redeschiderea școlilor primare

Alexandru Rafila a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă la Ploieşti, că şcolile primare, cel puţin, ar fi trebuit să rămână deschise în această perioadă.

Medicul afirmă că lipsa interacțiunii între copii poate provoca grave tulburări.

"Nu am fost predictivi, am fost doar reactivi. Noi am închis şcolile când nu era cazul. Este foarte clară poziţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind menţinerea deschisă a şcolilor, măcar a celor primare, pentru că aceşti copii, dacă au condiţii de învăţământ, şi şcolile am înţeles că au fost amenajate în acest sens, trebuie să primească copiii. Copiii noştri nu pot deveni nişte copii cu foarte serioase tare, nu în procesul educţional şi în procesul dezvoltării ca viitori adulţi, din punct de vedere psiho-social. Asta este principala problemă. Copiii trebuie să interacţioneze unii cu alţii, trebuie să interacţioneze cu cadrele didactice, nu putem ţine un copil în faţa unui ecran luni de zile pentru că ne e frică de ce s-ar putea întâmpla, pentru că nu ne pregătim sau pentru că negăm recomandările unor organizaţii internaţionale”, a afirmat Rafila, potrivit News.ro

Alexandru Rafila: Deschideți piețele!

Totodată, el solicită deschiderea tuturor pieţelor, afirmând că, dacă se iau măsuri şi se fac verificări, aceste locuri nu au impact asupra transmiterii noului coronavirus.

"Mi se pare o măsură care nu are niciun fel de impact asupra transmisibilităţii, dar, cu siguranţă, are impact asupra nivelului de viaţă al persoanelor care sunt forţate să meargă să cumpere în alte locuri care sunt cu siguranţă mai costisitoare şi cred că afectează şi producătorii din România”, a mai afirmat Rafila.

Alexandru Rafila, despre vaccinarea împotriva infecției cu noul coronavirus

Medicul Alexandru Rafila a explicat că „orice vaccin trece printr-un proces de studii clinice” și ulterior „printr-un proces de autorizare”, astfel că odată aprobate „nu se poate pune problema că aceste vaccinuri vor produce niște efecte adverse care să pună în pericol sănătatea populației”.