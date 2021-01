Medicul Alida Moise, directorul Spitalului Dimitrie Gerota: M-am vaccinat. Este o înțepătură banală. Sperăm ca lucrurile să poată fi controlate în viitorul apropiat (VIDEO)

Vaccinarea anti-coronavirus a început luni dimineață la Spitalul de Urgență Profesor Doctor Dimitrie Gerota din București. Directorul unității medicale, Alida Moise, medic primar ATI, a declarat după ce a fost vaccinată că acesta este un moment de speranță că epidemia de COVID-19 va fi controlată în viitprul apropiat.

Întrebată ce înseamnă pentru ea faptul că poate primi acest vaccin, Alida Moise a declarat: „Este împlinirea unei speranțe. Probabil cu toții, încă din perioada când eram aici în carantină, am sperat că într-o zi vaccinul acesta va fi gata, lucru care s-a întâmplat astăzi și m-am și vaccinat. Este o înțepătură banală, iar reacțiile adverese este încă prea devreme să le observăm. Nu m-a durut”.

De asemenea, întrebată ce le transmite celor care nu cred în eficiența acestui vaccin, aceasta a răspuns: ”Faptul că din colectivul nostru peste 70% și-au declarat intenția de a se vaccina înseamnă că noi avem încredere și speranță că vom reuși să punem capăt acestei epidemii. (...) În această perioadă (de la începutul pandemiei – n.r.) am simțit multă emoție, multă emoție negativă, multă teamă, multă incertitudine, prin boală am trecut singuri, că așa sunt condițiile de izolare, dar acum avem o speranță, a apărut vaccinul și sperăm ca lucrurile să poată fi controlate în viitorul apropiat”.

Potrivit altui medic de la Spitalul Dimitrie Gerota, lista de programări pentru vaccinare este plină, luni urmând a fi vaccinate 65 de persoane. Imunizarea va continua și în zilele următoare.

