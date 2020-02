Copilul ajuns în comă după ce a fost anesteziat la o clinică din Piteşti este în continuare în stare extrem de gravă. Între timp, Ministerul Sănătăţii a amendat clinica respectivă pentru că nu avea autorizaţie pentru a efectua genul de anestezie făcută copilului.

Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, Adrian Dinescu, medicul care a făcut procedura de analgosedare, a declarat că a aplicat această procedură în peste 400 de cazuri, inclusiv la fratele copilului aflat acum în comă.

”Sunt colaborator al clinicii și practic această tehnică de analgosedare de câțiva ani, cu o experiență de peste 400 de cazuri. Deci nu este primul caz la care particip sau în care sunt implicat. (...) Strict în această clinică, am avut peste 100 de pacienți efectuați fără nicio problemă și undeva la peste 400 în mai multe clinici din România. Pacienții erau propuși pentru analgosedare după consulturi stomatologice prealabile și aveau o indicație pentru acest tip de tehnică din mai multe motive - pacient necooperant, eșec terapeutic prin diverse alte metode sau pacienți cu probleme, de exemplu autism”, a declarat Adrian Dinescu.

Întrebat dacă era informat dacă respectiva clinică era autorizată pentru acest tip de procedură, medicul a răspuns: ”Eu nu eram informat când expiră autorizația, dacă există și pe ce durată e eliberată, dar pot să vă spun, din câte știu, că exista o autorizație pentru substanțele utilizate în acest act medical”.

”Orice act medical ce presupune sedare presupune un consult preanestezic, efectuat cu pacientul și familia acestuia, în cazul minorilor, mai ales. În condițiile date nu existau suspiciuni pentru patologii importante subiacente. (...) La 45 de minute de la debutul analgosedării și debutul tratamentului stomatologic, în cursul menținerii anesteziei cu propofol, pacientul a avut o instabilitatea hemodinamică brutală (...), pentru care am instituit manevre de resuscitare cardiorespiratorie, iar în timpul manevrelor de resuscitare am solicitat și ambulanța SMURD pentru a asigura un cadru cât mai optim acestui eveniment. (...) Această intervenție a fost una de foarte scurtă durată. Am folosit această tehnică și la intervenții de 4-5-6 ore, cu rezultate remarcabile”, a mai spus medicul.

Totodată, Adrian Dinescu a precizat că ar putea suspecta că, de la un moment dat, copilul a avut o reacție la propofol, una dintre substanțele folosite în timpul anesteziei.

”Menținerea sedării, în cazul de față a fost realizată cu proporfol și aș putea suspecta că a existat o reacție la propofol, de la un punct încolo. Băiatul cel mare al acestei familii a beneficiat de două ori de această tehnică de analgosedare pentru intervenții stomatologice”, a mai declarat medicul Adrian Dinescu.

