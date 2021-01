Medicul Beatrice Mahler consideră că decizia autorităților privind o eventuală relaxare a restricțiilor în Capitală, în contextul în care au fost descoperite alte noi cazuri de infecție cu noua tulpină de COVID-19, este una pripită. Mai mult medicul precizează că nu ar trebui uată o decizie în funcție de numărul actual de cazuri, având în vedere că și testarea populației a scăzut în ultima perioadă:

“Atunci când vorbim de relaxare vorbim despre o etapă care trebuie privită cu extrem de multă prudență, mai ales când o tulpină despre care știm că e transmite extrem de rapid circulă și în București, dar și în România. Nu trebuie să privim relaxarea ca pe o măsură pe care să o luăm în funcție de cifra sau strict de cifra raportată, pentru că în acest moment numărul de teste care se fac este destul de scăzut. Automat la un număr mic de teste, rata de pozitivare, chiar dacă este mai mică, numărul de pacienți depistați este categoric redus. Și noi la Institutul Mariu Nas am constatat o scădere a numărului de persoane care se adresează cu simptomatologie, pe de altă parte am mai multe semnale de la foști pacienți sau cunoscuți care sunt la domiciliu cu simptomatologie și care nu se prezintă la spital și nici nu apelează serviciul 112 pentru a fi testați. Prin urmare poate fi și o falsă scădere a numărului de cazuri, iar în astfel de situații prudența este cea mai bună metodă și cea mai bună soluție”, a explicat medicul Beatrice Mahler, într-o intervenție pentru B1 TV.

Aceasta a precizat că aboia când populația se va testa masiv pentru COVID-19 iar trendul continuă să fie unul în scădere ar trebui gândite măsuri de relaxare:

“Din punctul meu de vedere este mult mai prudent să avem încă o perioadă în care să monitorizăm ce se întâmplă, să îndemnăm populația care este simptomatică să se testeze, testele rapide sunt o soluție pentru cei simptomatici și în acest context, dacă numărul este în cadere atunci putem să ne gândim la măsuri de relaxare”, a mai precizat medicul Beatrice Mahler.

