Beatrice Mahler, medic cooptat în campania de promovare a vaccinării, a declarat vineri seara ]ntr-o intervenție pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Barbu, că este îngrijorător că există medici care nu înțeleg importanța vaccinării și care urmează mai de grabă teoriile răspândite pe rețelele de socializare, care nu au fundament științific.

“Vom lucra cu același reguli cu care lucrăm și acum cu echipament de protecție (după vaccinare), dar problema mea nu este faptul că medicii nu vor să se vaccineze, ci problema mea este că medicii nu înțeleg de ce trebuie să să se vaccineze, nu înțeleg importanța vaccinării și răspunsurile pe care le-am primit până în acest moment chiar și de la colegii mei, par să fie sub nivelul informațiilor care circulă pe mediile de socializare sau diverse alte zone, informații care nu au bază științifică și acest lucru este îngrijorător”.

Alți 17.846 de români care au dreptul să se vaccineze în prima etapă a campaniei au fost imunizați împotriva noului coronavirus în ultimele 24 de ore, astfel că bilanțul celor care au primit vaccinul este de 76.400 de persoane.

Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 7 ianuarie a.c., ora 17.00, este următoarea:

1. Număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (în ultimele 24 de ore, prima administrare) – 17.846

2. Număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (începând cu data de 27 decembrie 2020, prima administrare) – 76.400.

