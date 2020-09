Medicul Beatrice Mahler: Fiecare măsură care a fost recomandată va trebui reevaluată când școala începe în mod practic. Școala în pandemie va avea un impact emoțional asupra copiilor (VIDEO)

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitală este de părere că toate regulile stabilite acum pentru ănceputul noului an școlar ar trebui să fie reevaluate în momentul în care elevii vor reveni, efectiv, în bănci. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, Beatrice Mahler subliniat faptul că toate schimbările care țin de domeniul educației, în contextul pandemiei de coronavirus, vor avea un impact foarte important din punct de vedere psihologic asupra copiilor.

”Aceste schimbări pe care le impune școala în pandemie vor produce un impact emoțional nu doar asupra familiei, ci și asupra copiilor. Fiecare, pentru copilul lui, va trebui să aibă grijă de modul în care vor fi impactați în mod psihic și psihologic copiii noștri”, a declarat managerul Institutului ”Marius Nasta”.

Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”: Fiecare măsură care a fost acum recomandată va trebui reevaluată în momentul în care școala începe

De asemenea, Beatrice Mahler a spus că, așa cum au fosst făcute investiții în sănătate, la începutul pandemiei, acum este nevoie de investiții importante și în sistemul de învățământ/

„Eu cred că fiecare măsură care a fost acum recomandată va trebui reevaluată în momentul în care școala începe în mod practic. Cred, de asemenea, că este extrem de important să avem măsuri care să fie flexibile, adaptate posibilităților pe care le are fiecare școală. Dacă până acum poate nu s-a pus accentul foarte mult pe ceea ce se întâmplă, în mod practic, în școală, e momentul să ne îndreptăm atenția cu adevărat și să acordăm școlii meritul pe care îl are în formarea de generații noi. Așa cum în sănătate s-au făcut investiții în momentul în care s-a atras atenția că pandemia a început și că avem nevoie de ventilatoare și s-au concentrat toate eforturile în a dota unitățile medicale cu ventilatoare și acest lucru s-a întâmplat, cu siguranță trebuie să avem grijă și de sistemul de învățământ – copiii să aibă apă filtrată pe holuri ca să poată să bea, să aibă chiuvete suficiente ca să se poată spăla pe mâini. Să avem grijă și să regândim toate activitățile lor astfel încât ei să poată să le desfășoare în condiții de siguranță. E ușor de spus, e greu de făcut, dar cu siguranță, tot noi trebuie să găsim soluțiile”, a mai spus Beatrice Mahler.

