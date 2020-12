Medicul Beatrice Mahler: Nu există o afecțiune respiratorie care să aibă contraindicația de a purta mască. Toți pacienții care au afecțiuni respiratorii sau cardiace au recomandare de mască de protecție

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a vorbit, marți, în timpul unei intervenții telefonice în platoul B1 TV despre pacineții care refuză să poarte masca de protecție, acuzând anumite afecțiuni care i-ar împiedica să respire normal, dacă o poartă.

Medicul a explicat că nu există afecțiuni respiratorii care să aibe printre contraindicații purtarea măștii, din contră, în cazul celor care au astfel probleme, chiar este recomandată purtarea măștii pentru protecție suplimentară.

"Nu există o afecțiune respiratorie care să aibă contraindicația de a purta masca, atunci când aceasta protejează starea de sănătate. E adevărat că sunt afecțiuni cronice care induc scăderea capacității pulmonare, dar pentru acești pacienți, necesitatea de oxigen este de lungă durată. Sunt pacienți care au nevoie de oxigenoterapie 15 ore pe zi. Această oxigenoterapie se realizează la domiciliu și sunt și dispozitive pe care le pot lua cu cei pe stradă, dar masca trebuie pusă peste canula nazală, carea sigura un nivel de oxigen care să le permită activitatea zilnică. Din punctul meu de vedere, fiind categorii la risc, toți pacienții care au afecțiuni asociate, respiratorii sau cardiace au recomandare de mască de protecție.

Masca este un filtru suplimentar, față de alergenii care altfel ar ajunge direct in cavitatea nazală. În această toamnă numărul de pacienți cu acutizări ale astmului bronșic sau rinite alergice a fost mult mai mic, tocmai prin masurile implementate pentru a opri răspândirea virusului SARS-COV-2.

Acceptarea măștii a fost un moment extrem de dificil, peste care marea majoritatea au trecut atunci când au înțeles utilitatea, beneficiile. E adevărat că este dificil să schimbi un obicei, să stai cu masca pe fata mai ales când e foarte cald sau când temperatura e scăzută si apare condensul, dar când o persoană înțelege beneficiile, schimbarea e mult mai ușor de făcut", a explicat Beatrice Mahler.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.