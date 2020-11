Doctorul Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitală, a declarat luni, în cadrul emisiunii “Se întâmplă acum”, că unitatea medicală pe care o coordonează a obținut o autorizație ISU cu foarte mulți ani în urmă. O nouă autorizație, adaptată la situația din prezent poate fi obținută doar prin investiții masive în infrastructură:

“Noi avem autorizațiile ISU, dar sunt niște autorizații pe care Institutul Mariu Nasta le-a obținut când clădirile au fost renovate, cu foarte mulți ani în urmă. Normativele s-au schimbat, iar noua autorizație se poate obține numai după ce avem circuite noi și numai după ce intrăm în renovare cu toate clădirile...Vreau să spun că toate aceste schimbări trebuie să fie făcute cu finanțare. Toate proiectele pentru finanțarea Institutului Marius Nasta ca modificare de structură sunt depuse la ministerul Fondurilor Europene. Nu putem lucra în clădiri vechi de 100 de ani care au avize de peste 30 de ani, în condițiile în care medicina trebuie să o facem în anul 2020”, a precizat Beatrice Mahler.

Medicul a mai precizat că secțiile ATI din Institut au instalații cu senzor de fum:

“Secțiile de terapie intensivă din Institutul Mariu Nasta au instalații cu senzor de fum, pentru detecatrea incendiilor. Instalațiiled e care vorbiți trebuie cu siguranță să facă parte din dotarea unei secții de Terapie Intensivă, dar pentru asta avem nevoie de spitale noi, de spitale care să respecte circuitele și care să fie în conformitate cu reglementările actuale”, mai precizează medicul Beatrice Mahler.

La rândul său medicul Emilian Imbi, managerul Spitalul Victor Babeș a precizat că unitateat sa are astfeld e instalații în tot spitalul, însă nu și în secțiile ATI. De altef, potrivit acestuia, este greu de crezut că pot fi instalate astfeld e instalații de stingere la Terapie Intensivă:

“În tot spitalul avem detectoare de fum. În secțiile ATI atunci când au fost construite, nu au fost prevăzute cu astfel de instalații și cred că nicăieri în țara românească nu există. Tot ce mișcă în ATI este aparat electric. Pentru aparatele electrice apa care vine din plafon nu face doi bani. Pentru asta există stingătoare cu o spumă specială pentru electric. Este complicat și acum dacă dorește cineva să doteze, nu cred că ar găsi firma care să poatî să îi pună astfel de stingătoare automate”, a precizat medicul.

Referitor la tragedia din Piatra Neam’, acesta a precizat:

“Este un lucru îngrozitor și regretabil care ar trebui să atragă atenția asupra multor aspecte și în principal al aspectului că nu poate să meargă oricum. Deci, există niște criterii foarte stricte și foarte ferme pe care trebuie să le respecte cei care dotează și cei care lucrează în secțiile ATI”.

