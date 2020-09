Medicul Carmen Dorobăţ: Dacă nu se respecta măsurile de precauție putem ajunge în situația ca numărul celor infectați să se mențină constant peste 1500 de cazuri

Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva din Iași, a vorbit sâmbătă, într-o intrevenție telefonică pe B1 TV despre cât de mult va crește numărul de infectări cu COVID-19 în următoarea perioadă, dacă românii nu sunt precauți și nu respectă întocmai regulile de protecție, stabilite de autorități.



"Au venit toți acești factori, începutul anului școlar, se apropie și anul universitar, este o socializare care este intensificată din acest punct de vedere. Dacă nu se respecta măsurile de precauție care sunt specifice școlii, săli de teatru, restaurantului, suntem în situația sau putem ajunge încât numărul să se mențină constant peste 1500 de cazuri, un platou pe care nu ni l-am dori", a declarat medicul.

Medicul a mai explicat faptul că, dacă numărul pacienților care vor avea nevoie de Terapie Intensivă va crește brusc, sistemul medical se va bloca, pentrub că nu vor mai exista locuir libere pe secție și atunci va crește și mortalitatea.

"Un platou înseamnă că evident din graficul respectiv suntem într-un nivel pe care îl păstrăm, cu mici oscilații de la o zi la alta. O cocoașă înseamnă că acest platou deodată prezintă o creștere. Important este ca acest număr de cazuri să nu crească brusc de la o zi la alta, pentru că dacă crește lent ne dă timpul și posibilitate să manageriem corect, nu atât din punct de vedere medical, pentru că acum suntem stăpâni pe această parte, cât in special din punct de vedere al organizării locurilor libere de la o garda la alta, inclusiv pentru secțiile de Terapie Intensiva. Pe de altă parte, dacă va crește brusc, va aduce implicit la un 5% la mai mare, cât înseamnă a avea posibili pacienți în Terapie Intensivă, iar dacă numărul pacienților în terapie intensivă va crește și mortalitatea crește", mai explicat Carmen Dorobăț.

