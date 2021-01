Medicul Chadi Muheidli, despre imunizare anti-COVID a femeilor însărcinate: Gravida e o pacientă cu risc, iar responsabilitatea e mare. Trebuie luată în calcul și viața copilului

Medicul ginecolog Chadi Muheidli a vorbit, duminică într-o intervenție telefonică pe B1 TV despre vaccinarea anti-COVID-19 în cazul femeilor înssrcinate. Specialistul a afirmat că nu există, deocamdată, o recomandare clară pentru vaccinarea acestei categorii, din cauza lipsei studiilor, însă infectarea cu COVID-19 ar putea fi mult mai periculoasă decât imunizarea.

"Lucrurile nu stau foarte clar, după cum bine știți, nu sunt studii, vorbim despre două vaccinuri noi, nu avem studii pentru gravide sau lăuze, pentru perioada de alăptare, nici pentru copii, deci nu avem un grad de siguranță în administrarea pe timpul sarcini, însă nu trebuie să uitam că gravida e o pacientă cu risc, pe perioada sarcinii, imunitatea scade și e predispusă la diverse infecții, motiv pentru care trebuie să fim foarte clari în ceea ce spunem. În mod normal s-ar încadra în valul doi de vaccinare. Pe perioada sarcinii, această infecție poate să evolueze mult mai repede decât la o persoană de aceiași vârstă non-gravidă.

Medicul a declarat că el le recomandă pacientelor sale să ia în calcul vaccinarea înainte de concepție, sau începând cu al doilea trimestru de sarcină.

"O pacientă gravidă are în mâinile ei nu doar viața ei, ci și a copilului, deci o responsabilitate mult mai mare decât la o persoană care se imunizează doar pe ea. Au tendința să accepte vaccinarea. Agenția americană recomandă vaccinarea pe perioada sarcinii, în timp ce agenția europeană recomandă prudență.

Eu recomand vaccinarea în preconcepție, pacientele care vor să facă un copil, să se vaccineze cu o lună, două înainte de a încerca să rămână însărcinate. Primul trimestru de sarcină este cu semnul întrebării. Aș evita primul trimestru, dar luăm n considerare vaccinare în al doilea și al treilea trimestru", a declarat Chadi Muheidli.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.