Medicul Cristian Oancea: Capacitatea ATI, ocupată 85-90%. Sistemul sanitar se va prăbuși dacă măsurile vor fi în continuare luate în derâdere. Purtatul corect al unei banale măști face diferența (VIDEO)

Cristian Oancea, managerul Spitalului "Victor Babeș” din Timișoara, a declarat joi, pentru B1 TV, că secțiile de Terapie Intensivă la nivel național au fost ocupate în proporție de 85-90% din cauza numărului tot mai mare de infectări cu coronavirus. Acesta a atras atenția că sistemul sanitar se va prăbuși dacă oamenii vor ignora și de acum încolo regulile de prevenție. Oancea a insistat că simpla purtare în mod corect a măștii poate salva vieți.

„Da, într-adevăr, sunt în creștere, serviciile de triaj fac față cu greu la numărul crescut de pacienți. Rugăm pe această cale colegii care țin de medicina de familie să vină în sprijinul nostru și, în continuare, rugăm populația să poarte mască. Purtatul CORECT al măștii ne duce în 10, 12 maxim 14 zile la înjumătățirea acestor incidențe. Pentru că, dacă în continuare aceste măsuri vor fi luate în derâdere, sistemul sanitar se va prăbuși”, a avertizat medicul Cristian Oancea.

Întrebat dacă la el la spital ajung oameni carw iau în derâdere pericolul SARS-CoV-2, deși ei înșiși sunt testați pozitiv, medicul a răspuns: „Sunt oameni, sunt un grup redus de oameni, dar acest număr redus de oameni fac aceste infecții să crească în continuare. Și un mesaj pentru acești oameni: chiar dacă ei nu cred sau iau în derâdere acest virus, măcar să se gândească la familiile lor, la părinții lor și la bunicii lor”.

