Medicul Cristian Oancea: „Carantina nu oprește, dar încetinește pandemia / Legal, în ATI trebuie să facem totul ca să salvăm viața unei persoane” (VIDEO)

Managerul Spitalului "Victor Babeș" din Timișoara, a oferit o serie de declarații cu privire la situația din unitatea medicală, dar și la importanța respectării măsurilor sanitare, pentru a preveni răspândirea SARS-CoV-2. Totodată, medicul Oancea a oferit detalii și despre situația în care se află, din punctul său de vedere, sistemul sanitar din România.

„Cred că suntem undeva la 75% - 80% din capacitate la nivel național, la ATI și dacă vom menține acest număr de 3.000 – 4.000 de cazuri noi, timp de două săptămâni, este foarte posibil ca acea limită să se atingă. Noi îndemnăm în conitnuare la responsabilizare, dar din păcate în continuare nu se respectă regulile”, a precizat el.

„Carantina nu oprește, dar încetinește pandemia. În această perioadă am tras de timp să avem tratamente, să ne dotăm spitalele și să apară un vaccin.” a declarat managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara.

„Masca, distanțarea sanitară și această igienă fac parte din cei 7 ani de acasă, nu din îngrădirea drepturilor”, a adăugat el.

Totodată, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara a explicat și faptul că legat nu se pot decupla pacienții conectați aparate în secțiile ATI.

„Teoretic se poate face o procedură, prin care se organizează la nivelul spitalului o comisie ce stabilește speranța la viață a unei persoane. Sperăm să nu ajungem în situația colegilor din Italia. (...) Lumea nu înlege că suntem aceeași oameni care au mesaje foarte clare. În acest moment noi nu suntem și aceeași situație, dar dacă vom continua să ne purtăm iresponsabil, vom ajunge și acolo”, a punctat managerul Spitalului "Victor Babeș" din Timișoara.

„Legal în ATI trebuie să facem totul ca să salvăm acea viață. Dacă o persoană ajunge în terapie intensivă nu o putem decupla de pe aparate și nu o să deconectăm. Ce putem să facem este să apelăm la DSU și să redirecționăm pacienții, așa cum noi am primit pacienți de la Bucureștin Hunedoara sau Caraș și noi am trimis pacineții zilele trecute la Arad", a declarat el.

