Medicul Cristian Oancea: „De la petreceri, chefuri, botezuri, nunți sunt aceste infecții”

Cristian Oancea, managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, pune creșterea numărului de infecții cu COVID-19 pe seama petrecerilor, chefurilor, botezurilor sau nunților.

Medicul Cristian Oancea: „Infecțiile cu COVID-19, cauzate de petreceri”

„Dacă am fi toți responsabili și solidari, de la 4.000 de cazuri pe zi o să vedeți că scădem brusc la 1.000. De la aceste petreceri, chefuri, botezuri, nunți, sunt aceste infecții, grupurile acestea de infecții. O parte din pacienți spun de transportul în comun, ne-au relatat de transportul în comun.

Foarte puțini pacienți, foarte puțini, ne-au relatat de infectare de la copii, semn că, la noi, în Timișoara, cel puțin, nu avem transmitere de la școală, pe linie familială. În rest, uitați-vă în spațiul public, la aceste mari manifestări, acolo ne duc”, a precizat managerul Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” Timișoara.

Ludovic Orban: „Pe primul loc au fost evenimentele private”

Premierul Ludovic Orban a vorbit duminică seară, pentru B1 TV, despre evoluția epidemiei de coronavirus și noi măsuri ce ar putea fi impuse pentru a limita răspândirea bolii.

Orban confirm declarațiile medicului Cristian Oancea, precizând că numărul mare de cazuri de COVID-19 sunt cauzate de nunți sau botezuri.ULTIMA ORĂ! Se REIAU ALEGERILE pentru funcţia de PRIMAR!

„Această creștere a numărului de cazuri afectează toată UE. Sunt țări unde evoluția numărului de cazuri a fost mai mare decât cea din România. Ea s-a datorat faptului că am luat decizii de reluare a unor activități. Pe primul loc au fost evenimentele private, motiv pentru care am decis să nu mai permitem organizarea acestor evenimente de tip nunți, botezuri, mese festive. Deci am luat decizia ca pe o perioadă de 30 de zile, din data de 15 octombrie, să nu mai permitem.

Cer scuze față de cei care aveau programate nunți, botezuri. Pe de altă parte, trebuie să punem degetul pe rană: aici nu s-a respectat. Noi am stabilit clar: maxim 100 de persoane în spațiu deschis, maxim 50 în spațiu închis. Am avut controale efectuate în care am descoperit nunți de 300 - 400 de persoane.

Organizatorii de evenimente și de multe ori nuntașii au încălcat aceste reguli. Pe primul loc în ceea ce privește infectarea ca și cauză a fost participarea la aceste evenimente. Și eu am discutat cu persoane pozitive și toți mi-au spus că au participat la o nuntă sau la un botez”, a punctat premierul.

Bilanțul epidemiologic din România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, că au fost depistate 2.466 de cazuri noi de COVID-19 la nivel național, astfel că numărul îmbolnăvirilor confirmate de pe teritoriul României de la izbucnirea crizei sanitare a urcat la 182.854.

Numărul total de decese legate de această boală infecțioasă a urcat la 5.931, dintre care 59 în ultimele 24 de ore cuprinse în raportare, iar autoritățile au mai precizat că până la acest moment 132.082 de pacienți au fost declarați vindecați.

În secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internate 757 de persoane infectate cu noul coronavirus.