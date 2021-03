Medicul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara, a vorbit, miercuri seară despre criza pe care a provocat-o valul trei al pandemeiei în spitalele din România.

Acesta a explicat că una dintre strategiile pe care echipa medicală pe care o conduce o aplică este administrarea și monitorizarea cazurilor ușoare, dar care s epot agrava.

"Noi am avertizat încă din noiembrie anul trecut că în februarie-martie ne vom confrunta cu un asemenea val trei.

Noi suntem un județ care testăm masiv tot timpul și am și descoperit în faze incipiente și cu toate astea ne confruntam cu adversitate de cazuri grave.

Strategia noastră este să prindem în formele de boală în incipiente sau moderate să nu mai mergem în Terapie Intensivă cu ele, unde supraviețuirea este foarte redusă, plus că nu mai avem fizic locuri", a spus medicul.

Starea pacienților se poate deteriora rapid, iar cei care s-au testat acasă și constată că simptomele se agraveaze, sunt sfătuiți să sune la serviul unic de urgență, a atras atenția specialistul.

"Am observat tineri cărora le făceam evaluarea și aveau zero afectare pulmonară pe Computer Tomograf și în 7-8 zile avea afectare 50%. Sunt foarte multi care se testează individual cu teste din farmacie și se auto-tratează acasă și nu merg bine și ajung la noi în forme moderate și severe de boală.

Persoanele care s-au testat și după câteva zile constată că nu se simt bine să sune la 112, să declare că are testul pozitiv și atunci o ambulanță îl va duce într-un centru de triaj, unde i se va face markerii de inflamație și evaluarea imagistică. Aceasta este atitudinea cea mai corectă", a mai explicat medicul.

