Medicul Emilian Imbri: Aș merge pe ideea că se pot deschide școlile, dar ponderat și numai cele care au anumite condiții și în care se respectă niște reguli (VIDEO)

Elevii urmează să afle în cursul zilei de astăzi dacă vor reveni fizic în sălile de clasă, din data de 8 februarie. Ministerul Educației a propus trei scenarii pentru cel de-al II-lea semestru al anului școlar 2020 – 2021. Decizia de a redeschide școlile va fi luată în baza situația epidemiologică, mai ales în contextul în care, în România, au fost confirmate cazuri de infectare cu noua tulpină a coronavirusului, precum și de gradul de vaccinare din rândul angajaților din sistemul de învățământ.

Medicul Emilian Imbri este de părere că trebuie să fie deschise școlile, cu prezența fizică a elevilor în bănci, însă treptat și mai ales doar în zonele și în locurile în care măsurile sanitare pot fi respectate cu strictețe.

„Aș merge pe ideea că se pot deschide școlile, dar ponderat, treaptă cu treaptă și numai cele care au anumite condiții, în care să se respecte niște lucruri.

Nu trebuie neapărat să se vaccineze profesorii pentru că te vaccinezi, dar tot cu mască trebuie să stai și tot trebuie să te ferești. Ar trebui să se vaccineze profesorii doar ca să fie siguri că au cu ce să se apere.

Profesorii trebuie în continuare să se ferească, pentru că dacă se deschid școlile și se îmbolnăvesc profesorii, nu este spamia că profesorii transmit elevilor boala, mai repede copiii transmit această infecție profesorilor”, a explicat medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, în direct pe B1 TV.

Mai mult decât atât, el este de acord că la acest moment, este necesar ca elevii să primească educație față în față, însă este cât se poate de necesar să se respecte regulile sanitare.

„Scenariul hibirid îmi surâde, dacă poate s-ar gândi un pic mai atent. Poate că dacă ar fi puțin mai bine gândită sau chiar mai bine explicată părinților ce însemnă: eu văd sub această formă, cei care vor să își trimită copiii la școală îi trimit și să știți că sunt puțini cei care se împotrivesc, dacă copilul ține să ajungă și părinții nu au spaime foarte mari, ar putea fi acceptatpă ideea. Însă, în unități în care lumea știe foarte bine ce să ceară și cum să urmărească respectarea acestor reguli", a mai adăugat managerul Spitalului Victor Babeș din Capitală, pentru B1 TV.

