Noua tulpină de COVID-19 care a pus în alertă autorităile europene nu a fost încă semnalată în România, însă dacă va ajunge și în țara noastră numărul cazurilor noi ar urma să crească, este de părere medicul Emilian Imbri, care a precizat pentru B1 TV că doar câteva laboratoare au tehnologia necesară pentru a o identifica:

“Nu am cunoștință să fi fost identificată. De altfel, ea poate fi identificată în două sau trei laboratoare din țară. Nu știu dacă toate laboratoarele pot să facă această analiză. Sigur, este Institutul Cantacuziono. Cred că și Institutul Balș ar putea să facă această analiză.

Nu cred și sunt sigur că colegii mei ar fi auzit dacă ar fi existat o suspiciune în acest sens. Până acum știm că există, știm că este cu un grad ridicat de transmitere această tulpină și că este posibil să circule. Cu toate măsurile luate de celelalte state a ajuns totuși în Franța. Sperăm să nu ajungă și la noi.

Singurul lucru pe care îl știm în momentul de față este că se transmite mult mai ușor. Este suficient că este mai iute decât cealaltă. Poate că ce se întâmplă acum în Anglia, unde s-au vaccinat peste un milion de persoane, asta nu înseamnă că brusc după vaccinare, gata, s-a terminat cu transmiterea. Constatăm că s-au anunțat acolo peste 40.000 de noi cazuri, sunt cifre mari care arată că virusul COVID-19 se transmite mai rapid. Dacă ajunge la noi se vor îmbolnăvi mult mai mulți", a precizat Emilian Imbri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un DETALIU tulburător. A fost PREA TÂRZIU