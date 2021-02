Medicul Emilian Imbri, despre reacția organismului său după vaccinarea anti-COVID-19: ”Am intrat ușor în îngrijorare. Am fost ușor trist”

Medicul Emilian Imbri, manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Capitală, spune că nu a avut reacții foarte ”zgomotoase” după ce a fost vaccinat anti-COVID-19 și s-a declarat ”ușor trist” de felul în care a răspuns organismul său după administrarea serului împotriva noului coronavirus. Asta pentru că specialiștii spun că reacțiile mai puternice, apărute mai ales după rapel, sunt un semn că sistemul imunitar reacționează și produce anticorpii necesari pentru protecția de infecția cu coronavirus.

Emilian Imbri povestește cum a reacționat organismul său după ce a primit vaccinul împotriva coronavirusului

„Mi s-a spus că după prima doză de vaccin, se introduce practic acest «manechin», dacă vreți, această imitație a unei părți din virus în organism și organismul nu reacționează. De exemplu, eu nu am reacționat. Nu că n-am avut niciun simptom, n-am schițat nici măcar acolo, o brumă de anticorp, doi-trei anticorpi, să zic că răspunde organismul.

Am intrat ușor în îngrijorare: Domnule, chiar așa de areactiv pot să fiu? Să fiu eu printre cei 5 la sută la care nu are niciun efect acest vaccin? Am fost ușor trist, vă spun sincer”, a declarat Emilian imbri pentru Digi 24.

Medicul a povestit că după ce a fost vaccinat și cu a doua doză a avut ușoare dureri musculare și o stare de moleșeală care au trecut însă rapid.

”Mi-am făcut și eu o testare, să văd, o dozare de anticorpi. Nu vă spun, că mi-e și rușine, în sensul că mă situez pe undeva pe la un nivel 9 - 9,5, față de colegii mei, care au ajuns la 60 - 70 nivelul meu de anticorpi!”, a mai precizat managerul Spitalului ”Victor Babeș”, menționând și că au existat cazuri în care colegi de-ai săi au avut nevoie să rămână o zi acasă după rapel, din cauza reacțiilor pe care le-au resimțit.

”Nu durează mai mult de 24 de ore. După 24 de ore le-a trecut. Cu febră 38, cu dureri, chiar s-au speriat, au spus: domnule, uite ce urâtă treabă! Ei, la ei, bineînțeles, nivelul de anticorpi a fost mai mare. Deci, e clar o legătură între modul în care reacționezi și cum se pregătește organismul să te apere pentru viitor”, a mai spus Emilian Imbri.

În același timp, medicul a ținut să atragă atenția asupra faptului că oamenii nu ar trebui să creadă că vaccinul îi protejează total de infecția cu coronavirus, însă împiedică apariția unor forme agresive ale bolii. De aceea, subliniază Imbri, este important ca măsurile de protecție acum să fie respectate cu strictețe în continuare.

Ce spun specialiștii despre reacțiile mai puternice apărute după doza de rapel

La rândul său, medicul Radu Țincu, specialist ATI la Spitalul Floreasca din București, explica recent de ce apar reacții mai ”furtunoase” după administrarea dozei de rapel.

”În momentul în care vine a doua doză de rapel deja avem o imunitate a acestui virus și este evident că reacțiile sunt puțin mai „furtunoase”, pentru că anticorpii pe care deja îi avem creați încep să reacționeze împotriva acestui rapel. Reacțiile sunt similare cu infecția virală, precum febră, frisoane, dureri musculare, cefalee și adenopatia. Organismul nu știe că în interiorul său nu este virusul, ci acea proteină așa că el crede că cineva l-a invadat”, a declarat Radu Țincu.