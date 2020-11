Medicul Emilian Imbri, despre situația critică a secțiilor de Terapie Intensivă: „Atenție, ATI-ul nu te poate salva! Este bine să nu ajungi să te internezi acolo”

Managerul spitalului Victor Babeș din București, Emilian Imbri, a comentat situația critică în care se află secțiile ATI, cât și explozia de cazuri de COVID-19 de pe teritoriul țării.

Emilian Imbri, despre situația paturilor de la ATI

„Cam de două săptămâni este plin la Victor Babeș. Noi avem internați un număr de 515-520 de pacienți, pe un total de 525-530 de locuri. Locurile astea, care sunt diferența, și par a fi libere, sunt libere, dar într-un pavilion unde sunt copii. Copii avem internați, nu la limita capacității maxime a pavilionului.

Vorbind despre nevoia de paturi ATI sau de TI pentru bolnavii COVID, a căror stare se deteriorează și este nevoie de susținerea funcțiilor vitale. Atenție, ATI-ul nu te poate salva! În ATI ți se susțin funcțiile vitale până când primești medicația care îți ajută organismul să se apere, sau organismul se echilibrează și reușește să treacă de momentul crucial”, a declarat medicul la DIGI24.

„Deci, să nu se creeze impresia falsă, că în ATI pot să fie salvați doar stând acolo, pe paturile de ATI. În COVID nu există medicație specifică. Este bine să nu ajungi, în primul rând să nu te îmbolnăvești, să nu ajungi să te internezi, și dacă ai ajuns să te internezi, să ai norocul să beneficiezi de oxigenul și de medicația simptomatică în așa fel încât să nu se deterioreze funcțiile vitale”, a mai punctat Emilian Imbri.

Ludovic Orban: „Încă 280 de locuri noi în secțiile ATI”

În contextul în care secțiile de ATI sunt pline, iar medicii se plâng că personalul este insufficient, Guvernul a anunțat noi măsuri.Făcea curăţenie. Brusc, a găsit o trapă în podea, de care nu ştia. A coborât şi... a divorţat imediat!

„Până săptămâna viitoare, 280 de noi locuri vor fi create la secțiile de anestezie și terapie intensivă (ATI)”, a transmis premierul Ludovic Orban la Suceava.

„Noi creştem numărul de locuri în secţiile de terapie intensivă. Ministrul Tătaru (n.r.- ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru) a emis un ordin în cursul acestei săptămâni prin care a inclus noi spitale sau a dezvoltat secţii în spitale care deja funcţionau ca spitale de suport COVID. Obiectivul nostru este ca săptămâna viitoare să intre în funcţiune încă 280 de locuri noi în secţiile de terapie intensivă", a declarat Ludovic Orban, confirmând astfel informația transmisă de către Nelu Tătaru în cursul zilei de miercuri.

„În ultimele 3 zile am făcut o evaluare la nivel naţional şi în Bucureşti a situaţiei evoluţiei pandemiei şi am căutat suplimentarea paturilor de terapie intensivă la nivel naţional şi în Bucureşti. Astăzi am introdus în ordinul 555/2020 încă 24 de unităţi medicale, de spitale, în totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmând ca în 7 până la 21 de zile să operaţionalizăm 280 de paturi de terapie intensivă", a transmis ministrul Sănătății.