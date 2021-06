Medicul Emilian Imbri, despre tulpina indiană: Ceea ce este un pericol real este faptul că în România există un număr destul de mare de muncitori din India (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului ”Victor Babeș” din Capitală, nu crede că meciurile găzduite de România în cadrul Campionatului European de fotbal ar putea duce la o creștere a numărului cazurilor de infectare cu coronavirus. Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, medicul a vorbit despre pericolul reprezentat de tulpina indiană a SARS-CoV-2, susținând că pericolul nu este reprezentat de suporterii care vor veni în țara noastră, ci de numărul mare de muncitori din India.

”Deocamdată, ce știm este că indiferent de tulpini, toți cei care încă nu s-au vaccinat și nu au trecut prin boală sunt expuși. Tot de la specialiști știm că în România nu mai este o transmitere comunitară, indiferent de ce tulpină vorbim. (...) Tulpina indiană, din ce ni se transmite, se transmite mult mai rapid, ea este infecțioasă oricum, nu putem spune că e mai infecțioasă și deja am aflat că pacienții infectați cu această tulpină au nevoie de o perioadă mai lungă de internare pentru că sunt cazuri mai grave și se recuperează puțin mai greu. Trebuie să ne neliniștească acest lucru.

Faptul că la noi sunt 26 de persoane depistate până acum cu această tulpină iarăși este un semn bun. Nu cred că la meciurile de la noi vor veni suporteri din Anglia sau din India, având în vedere echipele care joacă pe stadioanele noastre. (...) Ceea ce este un pericol real este faptul că în România există un număr destul de mare de muncitori din India și nu trebuie să neglijăm faptul că și data trecută când am avut o creștere fantastică a numărului de infectări, noi am avut, cel puțin la Spitalul «Babeș», internați indieni, muncitori din construcții. (...) Va fi o problemă în cazul în care nu vom fi prudenți și epidemiologii nu vor veghea la intrarea acestor persoane în țară”, a spus Emilian Imbri.

