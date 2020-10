Medicul Emilian Imbri: Indiferent cate paturi am pune, e greu să mai susținem un plus de activitate. Dacă medicii se vor îmbolnăvi, putem să stăm în pat și să ne uităm unii la alți

Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului “Dr. Victor Babeș", a vorbit, joi, în emisiunea "Se întâmplă acum", de la B1 TV, despre faptul că România va pierde definitiv lupta cu pandemia de COVID-19, dacă medicii se vor îmbolnăvi, după luni întregi de lupta cu virusul.

"Nu pot decât să susțîn că cei care au făcut calculele și au prevăzut creșterea îmbolnăvirilor au avut dreptate. Din punctul med de vedere, indiferent câte paturi am pune, pe stradă, în parcuri, pe lângă spitale, bineînțeles, cu un pluton de oameni cu care am făcut instrucție și am fugărit 9 luni de zile, e greu să mai susținem un plus de activitate. Este că și cum te-ai jucat într-o jumătate de curte și se deschide poartă și îți mai da încă pe atâta teren să-l rezolvi și pe ăla cu același număr de oameni. Să se gândească lumea că dacă medicii se vor îmbolnăvi, putem să stăm în pat și să ne uităm unii la alții, că nu are cine să mai treacă pe la noi să ne întrebe ce mai facem", a declarat medicul.

Ministrul Sănătății le cere oamenilor să fie responsabili, pentru a trece cu bine și peste acest val epidemiologic

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a făcut apel la populație, pentru respectarea normelor sanitare. Acesta a ținut să reamintească faptul că astfel se poate reduce în timp transmiterea comunitară, iar implicit și numărul de cazuri de COVID-19, scrie Agerpres.

„Adaptăm numărul de paturi (la ATI - n.r.) pentru a face acea alternativă în care să avem şi rezerve (...), dar sperăm să nu ajungem la folosirea acestor paturi. Această pandemie nu se tranşează în spitale. Noi ca sistem medical suntem cei care extindem numărul de paturi, suplimentăm spitale modulare, facem rezerve în spitalele non-COVID, dar să ne gândim că avem un personal care de şapte-opt luni este în prima linie. (...) Respectarea normelor va duce la o scădere a transmiterii în comunitate şi efectiv a numărului de cazuri noi", a declarat ministrul Sănătății în timpul vizitei la Iași.

Totodată,Tătaru a făcut o paralelă între COVID-19 și fotbal, precizând că există „un singure teren”, în care ar avea loc lupta cu noul coronavirus. „Luptăm nu cu o minge, cu un virus, nu îl dă nimeni dintr-o parte în alta, merge el şi nu răspunde la niciun fluier de arbitru. Haideţi să înţelegem că noi facem toţi zid în faţa acestui virus, iar cei din acest zid care sunt loviţi sunt primiţi de sistemul medical", a mai spus Nelu Tătaru, potrivit Agerpres.