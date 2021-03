Medicul Emilian Imbri, revoltat de faptul că medicii sunt considerați criminali de protestatari: Ce se întâmplă în stradă este mai mult decât se poate suporta. Cer să nu mai acceptam astfel de manifestări

Medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului „Victor Babeș” din Capitală, a comentat, miercuri seară, într-o intervenție în platoul emisiunii Actualitatea cu Tudor Mușat, de pe B1 TV, atitudinea protestatarilor care i-au medici criminali. Specialistul s-a arătat foarte revoltat de acestă atitudine, a cerut colegilor de breaslă să ia atitudine, însă a promis că angajații din domeniul medical nu vor întrerupe activitatea.

"Ce se întâmplă în stradă, este că lumea ne-a transformat în ceea ce spuneam acum două luni că vom deveni: criminali. Este mai mult decât se poate suporta și eu cer, fără ies în stradă, și cer corpului medical (medici, asistente, infirmiere și tot restul oamenilor care lucrează în spitale) să ne ridicăm în picioare și să nu mai acceptam astfel de manifestări.

N-ai cum să intri în conflict cu acești oameni care mâine striga eroi, astăzi striga asasini, depinde cum bate vântul.

Sunt foarte hotărât să spun că noi nu aveam decât sa ne facem datoria în continuare și sa încercăm sa explicăm celor care ne asculta și care înțeleg ca principalul lucru în această bătălie este prevenția, dar nu prevenția înțeleasă greșit de Avocatul Poporului. Arestul preventiv nu este similară cu internarea în spital, la timp, preventiv, sa nu ajungi la doi pași înainte de terapie intensivă. Rugam populație, niciodată n-am impus nimic să deschidă ochii și sa aibă discernământ și să facă o selecție a informațiilor, de maniera în care, atunci cand ești pozitiv nu ascunde, vino din timp la spital. Încearcă să crezi că ceea ce spune doctorul în spital este salvator pentru sănătatea ta și încearcă sa nu te îmbolnăvești", a spus medicul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.