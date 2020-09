Medicul Emilian Imbri: Știți vreun an în care școala a început perfect? Acum, mai mult ca oricând, există o șansă să nu înceapă acolo unde nu este bine (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, manager al Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Capitală, vede ca o șansă posibilitatea ca școala să nu înceapă în acest an în acele localități unde nu există condițiile necesare de igienă. Precizările acestuia vin în condițiile în care, luni, au fost publicate ratele de incidență privind cazurile de infectare cu coronavirus la nivelul fiecărei localități din țară. Astfel, în acest moment, 43 de localități din România se încadrează în scenariul roșu, în care toți elevii vor face cursuri online, 410 în cel galben, care presupune atât prezența fizică la cursuri, cât și învățământul online, prin rotație, și 2.728 în cel verde, cu toți elevii reveniți în bănci.

Rugat să comenteze, în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, faptul că decizia privind felul în care se vor desfășura cursurile este lăsată la nivelul fiecărei școli în parte, Emilian Imbri a precizat: ”Este un plan cu niște culori, orientativ, urmând ca în funcție de numărul de îmbolnăviri școala să decidă dacă sunt îndeplinite condițiile de igienă și dacă se și încadrează într-una dintre cele trei variante. Și părinții, în funcție de cum simt ei - și asta ar trebui să fie esențial, pentru că nu sunt obligați să își aducă copiii la școală – hotărâsc să amâne”.

”Știți vreun an în care școala a început perfect? Nu. Acum însă, mai mult ca oricând, există o șansă – eu îi zic șansă – să nu înceapă acolo unde nu este bine”, a mai spus managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș”.

