Medicul Emilian Imbri: Sunt oarece diferențe de confort între hoteluri și spital. Țineți-vă un pic, că doar acum e ianuarie, vine vaccinul și putem să zburdăm (VIDEO)

Dacă vom continua aşa, cu petreceri cu sute de oameni, cu puhoaie de turişti la munte, medicii spun că toată luna decembrie va fi una grea. Numărul infectărilor nu va putea fi stăvilit în astfel de condiţii, iar spitalele vor fi pur şi simplu sufocate. Asta în contextul în care şi acum sistemul medical este dat peste cap.

Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Capitală, Emilian Imbri, atrage atenţia că saloanele de spital nu sunt atât de primitoare ca o cameră de hotel. La asta ar trebui să se gândească cei care vor acum să petreacă cu tot dinadinsul.

„Este îngrijorător pentru că, undeva, acești oameni ajung să fie față în față sau unul lângă altul. Cele câteva mii de oameni care merg acum la munte, probabil că undeva, la o sală de mese, la restaurant, la recepție sau prin camere... că e o modă acum să ne distrăm cu tot dinadinsul și atunci nu putem să petrecem decât închiriind niște vile, apartamente sau camere de hotel, că nu ne-am văzut demult unii cu alții. Acest lucru se va vedea foarte clar în solicitarea celor care vor dori să se interneze de sărbători, pentru că e un lucru firesc să petrecem sărbătorile de iarnă unii în spital...”, a declarat medicul Emilian Imbri, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.