Medicul Emilian Imbri: Vom opri pandemia? Doar dacă se oprește singură! Oamenii ar trebui să se vaccineze pentru a fi alături de cei dragi (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din București, a vorbit, marți dimineață, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, despre modul cum se derulează, în prezent, campania de vaccinare anti-COVID-19 în România. Imbri consideră că România a pierdut deja o primă bătălie cu virusul și spune că, în acest moment, pandemia poate ajunge la final doar dacă se oprește singură.

Rugat să comenteze faptul că în mai multe județe din țară nu există nicio persoană înscrisă pe listele de așteptare pentru vaccinare, Emilian Imbri a precizat: ”Cei care și-au dorit să se vaccineze s-au vaccinat. Noi nu am avut o campanie agresivă pentru vaccinare. Nu am crezut că este necesar. De ce? Pentru că, la început, numărul mic de vaccinuri și numărul insuficient de centre de vaccinare a determinat o faimă cum că s-ar putea rămâne fără vaccin și atunci lumea sigur că s-a grăbit și a și manifestat o spaimă că poate să rămână fără vaccin. Apoi persoanele care au promovat vaccinarea au fost sistematic atacate și, practic, corpul medical a fost deja plasat într-o zonă în care nu mai are forța necesară... Noi lucrăm în tăcere în momentul de față pentru că suntem dezavuați și suntem destul de aspru criticați de cei care sunt instruiți pentru treaba asta. (...)

În contextul ăsta, noi, practic, am pierdut prima bătălie cu virusul. Acum, dacă vom ajunge la 5 milioane de vaccinați? Sigur că vom ajunge. Dacă vom opri pandemia? Doar dacă se oprește singură. Noi nu vom putea opri această pandemie, vorbesc de toată populația acestei țări, pentru că toată populația țării trebuie să oprească pandemia”.

