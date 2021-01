Medicul Emilian Popovici explică cum pot fi ținute sub control noile tulpini COVID-19, mai contagioase

Medicul Emilian Popovici a vorbit, marți seară, într-o intervenție pe B1 TV, despre modurile în care pot fi ținute sub control noile tulpini COVID-19, dar și despre cât de eficient este virusul în a diminua riscul de contagiozitate în cazul celor vaccinați.

"Au apărut variante (n.r. de tulpini COVID-19) și o să mai apară. Acest virus, practic luptă în acest război prin generarea de noi variante. Acum deja se vorbește și de o variantă nouă, apărută în California, în Los Angeles, San Diego, care se caracterizează printr-o transmisibilitate mai crescută.

Sunt două lini de acțiune care trebuie urmate: vaccinarea într-un timp de un an de zile a minim 60% din populație și menținerea infecțiilor la nivelul minim posibil, pentru a limita posibilitățile virusului de a genera noi variante.

Pe măsură ce apar variante tot mai transmisibile trebuie să vaccinăm procente din ce în ce mai mari de oameni", a spus medicul.

