Medicul-erou de la Piatra Neamț, primele declarații despre starea sa de sănătate. Cătălin Denciu: Am început să mă pot mişca şi să pot merge din nou. Recuperarea este departe de a fi încheiată (VIDEO)

Cătălin Denciu, medicul rănit în incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț, în noiembrie 2020, când a intrat în flăcări pemntru a-și salva pacienții, a făcut primele declarații despre starea sa de sănătate. La o zi după incendiu, el a fost transportat cu un avion militar la Spitalul Regina Astrid din Bruxelles, după care a fost transferat la Spitalul Saint-Luc, pentru a începe următoarea etapă a tratamentului său. Cel din urmă este spitalul la care Cătălin Denciu a lucrat vreme de un an în perioada pregătirii sale ca anestezist.

Medicul a declarat pentru o publicație belgiană că a început să se miște și să meargă din nou. Cătălin Denciu nu s-a recuperat însă complet și continuă terapia.

„Îmi amintesc că m-am trezit la terapie intensivă. Acolo au avut grijă de mine asistentele şi fizioterapeuţii. Pe 20 ianuarie, am fost transferat la o unitate de terapie medie. Gradual, am început să mă pot mişca şi să pot merge din nou. (...) Astăzi pot deja să pedalez. Să îndoi braţele este încă dificil, aşa că fac multe sesiuni de tratament cu fizioterapeuţi pentru a învăţa să îmi mişc din nou coatele. Recuperarea este departe de a fi încheiată, dar ştiu că trebuie să dau totul pentru a mă simţi mai bine. Voi continua să muncesc pentru a reuşi”, a declarat medicul pentru beldefnews.mil.be.

