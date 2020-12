Medicul Gheorghe Borcean: Suntem părtaşi la o Revoluţie de tip modern, cauzată de pandemie

Vicepreședintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, este de părere că cetățenii români au fost părtași la o nouă revoluție în ultimul an din cauza crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

”Pandemia de coronavirus, o revoluție de tip modern”

Reputatul medic susține că pandemia este o revoluție modernă generată în plan epidemiologic. Mai precis, expertul a făcut o comparație între revoluția din 89 și perioada epidemiei derulată în ultima perioadă.

În timpul Revoluției din 1989, medicul Gheorghe Borcean avea 36 de ani. Clipele grele l-au prins în spitalul din Caransebeș unde a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-i salva pe răniţii care soseau în urma confruntărilor de pe străzi.

”M-am întors la spital şi au început să vină răniţi. Şi mai tineri, şi mai bătrâni, şi muncitori. Am recunoscut persoane din oraş. A venit un mort, vreo 6-7 răniţi, apoi s-a adunat un număr de până la 20 de răniţi cu răni pe care le-am operat. Am petrecut în acest fel, cu pază militară în spital, până undeva după Revelion”, a povestit medicul Borcean pentru antena3.ro.

”Să constatăm cât de mare este valoare acelui lucru de acum un an despre care credeam că e banal”

De altfel, medicul Borcean spune că şi în prezent suntem părtaşi la o nouă Revoluţie de tip modern, cauzată de criza sanitară de Covid-19.

”Acum când suntem doriţi de îmbrăţişare şi de apropiere, constatăm cât de mare preţ are dragostea noastră faţă de cel aproape. Şi sper din toată inima, ca după ce va trece lucrul acesta, înainte de a apărea următorul, să fi redobândit ceea ce am pierdut şi despre care credeam înainte că este absolut uman şi nu are nicio valoare. Să constatăm cât de mare este valoare acelui lucru de acum un an despre care credeam că e banal”, a declarat dr. Gheorghe Borcean, vicepreşedintele Colegiului Medicilor.

Situația cazurilor de Covid-19

Între timp, în România au fost înregistrate 3.350 de cazuri noi de coronavirus şi 98 de decese, de sâmbătă până duminică.

Potrivit celor mai recente date comunicate, Capitala a contabilizat 600 de noi îmbolnăviri cu COVID-19 în 24 de ore. În acest top negativ, Municipiul București este urmat de județele Cluj ( 300 de cazuri) și Brașov ( 280 cazuri).

Cele mai puține cazuri s-au înregistrat în județele Covasna ( 1 caz), Harghita ( 8 cazuri) și Sălaj (14 cazuri).

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.360. Dintre acestea, 1.267 sunt internate la ATI.

Pe teritoriul României, 41.786 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.781 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 63.374 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 105 persoane.