Președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, doctorul Marius Geantă a explicat, joi seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV, decizia Agenției Europene a Medicamaentului de a aviza în continuare folosirea vaccinului împotriva COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca, chiar dacă "nu putem exclude definitiv o legătură între cheaguri și vaccin".

Medicul a declarat că va urma o analiză în detali, caz cu caz, pentru a observa în ce măsură cele două tipuri de tromboze sunt provocate de acest vaccin.

"Cred că ar trebui să împărțim lucrurile intre categoria mare a trombozelor și cele doua situații pe care Agenția Europeană a Medicamentului le investighează: coagularea intravasculară diseminată și tromboza de sinus venos cerebral. Sunt două tipuri de tulburări de coagulare care într-adevăr apar foarte rar. Vorbim despre situații rare care amenință viața și la asta se referă Agenția Europeană a Medicamentului când spune ca nu poate fi exclusă în acest moment, pe baza datelor care sunt, această relație de cauzalitate, ceea ce înseamnă de fapt ca pentru cazurile de care discutam, în jur de 20, va urma o analiză în detaliu care se va face caz cu caz pentru a observa în ce măsură cele două tipuri de boli sunt legate de acest vaccin.

La scară mare, a celor 20 de milioane de persoane din U.E, Marea Britanie și alte state europene care s-au vaccinat, aceste efecte adverse pe care le vedem, analiza aceasta statistică globală ne duce la concluzia ca beneficiile sunt mai mari decât riscurile", a spus medicul.

"Cred că ceea ce noi trebuie să urmărim în seara asta sau mâine este decizia guvernului Germaniei, dacă va relua sau nu vaccinarea cu AstraZeneca. E un indicator foarte bun.

Fiecare stat membru decide care este politica de vaccinare. În ultimele zile, unele țări au interzis cu totul, altele au interzis anumite loturi, iar alte țări n-au interzis nimic.

Dacă statele vor urma ceea ce spune Agenția Europeană a Medicamentului ar trebui să ne așteptăm la reluarea vaccinării cu loturile care au fost carantinate", a mai spus medicul Marius Geantă.

