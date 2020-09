Medicul Mihai Gafencu: Copiii infectați cu COVID-19 manifestă simptome diferite față de adulți. La ce trebuie să fie atenți părinții (VIDEO)

Copiii luptă mult mai eficient cu virusul COVID-10 decât adulții. Astfel, procentul celor care ajung să dezvolte forme grave ale virozei este mult mai mic, iar decesele, toate însoțite de comorbidități, sunt sub 1% la această categorie, spune medicul pediatru și președintele "Salvați Copii", Mihai Gafencu.

Specialistul a vorbit, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, despre simptomele care apar la copiii infectați cu noul coronavirus și cât de diferite sunt față de cele pe care le manifestă adulții.

“La copii, nu manifestarea respiratorie uneori domină, ci și tulburarea gastro-intestinală, mai apoi semnalul care a ajuns până și anecdotic, a pierderii mirosului și a gustului, la copii nu prea se întâmplă și chiar dacă și-l pierd poate nu-l relatează în măsura în care adultul a făcut-o, pentru că procentele sunt mult mai mici din studiile făcute până acum pe copii. Părintele să fie atent în primul și primul rând la simptomul care este întotdeauna prezent și anume febra și starea de oboseală", a spus medciul.

Medicul a mai spus că cei mici nu trebuie ținuți izolați, ci din contră, trebuie să fie lăsați să se joace în aer liber atâta timp cât vremea rămâne bună. În plus, Gafencu a recomandat și pauze mai lungi în instituțiile de învățământ.

"Am recomandat chiar mărirea pauzelor cu câteva minute...De ce să nu iasă? Să iasă în spațiile libere câtă vreme e cald, să se joace, că de-aia sunt copii", a mai precizat medicul.

