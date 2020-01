Medicul Mircea Beuran s-a prezentat la Poliția Capitalei pentru a da explicații în cazul femeii arse în timpul operației de la Spitalul Floreasca (VIDEO)

Medicul Mircea Beuran a ajuns vineri dimineață Poliția Capitalei pentru a explica ce s-a întâmplat în cazul femeii arse în timpul unei intervenţii chirurgicale, dar şi în cazul altui pacient care a fost victima unui incident similar în luna martie a anului trecut.

În urma incidentului, Mircea Beruan a fost demis de la conducerea Secţiei de chirurgie lll de la Spitalul Floreasca, dar şi de la conducerea comisiei de specialitate de la Ministerul Sănătăţii.

Beuran s-a prezentat în fața anchetatorilor împreună cu apărătorul său, Marian Nazat, fostul avocat al lui Liviu Dragnea. Medicul a fost citat în calitate de martor.

În cazul femeii care a murit se fac cercetări, din 30 decembrie, pentru ucidere din culpă, iar în cazul bărbatului operat şi ars în luna martie 2019 - pentru vătămare corporală din culpă.

