Medicul neurochirurg Vlad Ciurea, despre experiența sa cu COVID-19: Oboseala era formidabilă. Am învins, pentru că m-am predat medicilor. Contează și starea psihică

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a trecut și el prin boala COVID-19 și a povestit cum a descoperit că este infectat, ce simptome a avut și cum s-a vindecat.

Vlad Ciurea, despre experiența sa cu SARS-CoV-2

Vlad Ciurea a susținut, pentru Digi24, că și-a luat toate măsurile de protecție și că se testa săptămânal. Dacă alte persoane infectate își pierd mirosul și gustul, el nu a avut astfel de probleme, în schimb se simțea foarte obosit și slăbit.

„Eram la al șaptelea test, dar nu mă simțeam bine. Simțeam că parcă nu sunt eu, eram foarte obosit. Nu tușeam, aveam miros, aveam gust. Nu aveam febră. Ceva lipsea. Oboseală, junghiuri, puțină tuse, dar câte puțin. Dar această oboseală, trăgeam de mine”, a declarat medicul, pentru Digi24.

Ciurea a spus apoi că, din cauza stării de oboseală, a fost nevoit să lase un coleg să termine o operație. S-a dus acasă, iar testul rapid făcut a doua zi i-a ieșit pozitiv. Ulterior, el a făcut și un test PCR care, de asemenea, a fost pozitiv.

„M-au făcut pachet și m-au trimis acasă. S-a anunțat DSP-ul, s-a anunțat medicul de familie, s-a anunțat infecționistul de la noi de la spital. Sâmbătă, cei de la spital au hotărât să nu mai ies din casă și mi-au trimis un echipaj acasă care mi-a făcut analizele. Eram la limită, nu eram grav, dar eram pozitiv”, a continuat Vlad Ciurea.

De ce Vlad Ciurea a ales să se trateze de COVID-19 în spital, nu acasă

Acesta și-a făcut apoi un CT pulmonar, iar analizele i-au ieșit „foarte proaste”. A precizat apoi că a ales să facă tratamentul la spital, pentru că „de aia e inventat spitalul”. Saturația tot mai scăzută de oxigen a fost un motiv în plus.

„Niciun moment nu m-am simțit rău. Amețeală, chiar și până la serviciile de toaletă amețeam, nu mai eram în putere, acea oboseală formidabilă, junghiuri. Nu am avut febră”, a mai spus medicul, pentru Digi24.

Medicul a afirmat apoi că a contat foarte mult că s-a testat de la primul semnal, că s-a lăsat pe mâna specialiștilor și că și-a impus de la început să fie pozitiv: „Eu m-am lăsat pe mâna lor, m-am predat. Nu că am citit tot felul de povești. Și m-au făcut bine. Nu am avut niciun moment de ezitare mentală. Am zis: înving. Contează foarte mult starea psihică”.

Medicul neurochirurg a stat în spital șase zile, iar după două săptămâni, testul pentru depistarea infecției a ieșit negativ.

„Am ieșit învingător. A fost – există un cuvânt în limba română, dar eu nu-l prea folosesc – se pare că se spune nasol. Dar nu rău, am învins”, a mai declarat medicul neurochirurg Vlad Ciurea.

Potrivit celui mai recent bilanț oficial al epidemiei, de la izbucnirea crizei sanitare, 516.423 dintre românii depistați pozitiv cu coronavirus s-au vindecat. În schimb, 14.766 au decedat și 1.251 sunt internați în stare gravă la Terapie Intensivă. Luându-se în calcul numărul de cazuri și rata de infectare la mia de locuitori, situația cea mai gravă din țară se înregistrează în zona București - Ilfov.