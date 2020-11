Medicul Octavian Jurma: 500.000 de cazuri de coronavirus înainte de alegeri este o estimare deja conservatoare. S-ar putea ajunge chiar la 300 de victime pe zi (VIDEO)

Cercetătorul și medicul Octavian Jurma avertizează că România ar putea ajunge la 500.000 de cazuri de coronavirus până la alegerile din 6 decembrie. Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, acesta a explicat că potrivit estimărilor sale inițiale, țara noastră ar fi urmat să înregistreze până la 480.000 de cazuri de infectare la mijlocul lunii decembrie, însă între timp pandemia a intrat într-o fază de accelerare, motiv pentru care, calculele arată că România ar putea înregistra o jumătate de milion de îmbolnăviri în câteva săptămâni.

”Există mai multe moduri de a estima evoluția epidemiei este acel așa-numit timp de dublare, adică ne uităm la fiecare stadiu, în cât timp s-a dublat numărul de cazuri de la ultima estimare. Ultima dublare a fost de la 120.000 la 240.000 care s-a întâmplat ceva mai repede și asta ne permite să estimăm că aveam un timp de dublare la aproximativ 35 de zile. Conform acestei estimări, trebuia să ajungem la 480.000 de cazuri pe la mijlocul lunii decembrie însă, din cauză că epidemia s-a accelerat, vom depăși acest prag până la sfârșitul lunii, iar 500.000 de cazuri chiar înainte de alegeri este o estimare deja conservatoare în ideea în care rămânem în platou. Aproape că nu se mai poate face nimic în privința acestui lucru”, a explicat Octavian Jurma.

Cercetătorul a mai precizat că restricțiile naționale impuse în urmă cu o săptămână vor începe să producă efecte însă numărul deceselor va continua să crească. Potrivit estimărilor sale, s-ar putea ajunge chiar la 300 de victime pe zi.

”Creșterea accelerată se pare că s-a oprit foarte brusc, de săptămâna trecută, și am intrat într-un platou, care e un lucru bun. Măsurile care s-au luat în 9 noiembrie se vor vedea abia în această săptămână și vor stabiliza acest platou, însă asta înseamnă că avem o viteză constantă. Noi am stabilit o viteză constantă între 8.000 și 10.000 de cazuri și vom continua cu această medie în următoarele 3-4 săptămâni. Problema este că pe măsură ce aceste cazuri continuă, vin din urmă internările la ATI și abia la 30 de zile vine acest val de decese. Decesele urmează cam la două săptămâni de la valul de cazuri și ele vor continua să urce în următoarele două săptămâni. Am depășit 1.000 de decese pe săptămână, vom depăși 1.300 probabil săptămâna asta și săptămâna viitoare ne vom cantona în jurul la 1.500 de cazuri pe săptămână. Vom începe să ne apropiem de 300 de cazuri de decese pe zi”, a mai spus medicul.

Octavian Jurma a susținut și că autoritățile ar trebui să lupte cu știrile false și să-i facă pe oameni să înțeleagă că măsura carantinării nu este o pedeapsă, ci "o terapie socială".

”În acest ritm, noi trecem aproape prin 2% din populație în fiecare săptămână, la nivelul de 10.000 de noi cazuri pe zi. Asta înseamnă că pe când ne vine vaccinul, am putea să ajungem la o imunitate de turmă doar făcând ceea facem acum. (...) Exact cum pregătim oamenii pentru vaccinare și combatem fake-news-ul, așa trebuie să-i pregătim și pentru carantină și să combatem această imagine a carantinei ca pedeapsă, așa cum e prezentată cumva de autoritățile locale. Carantina este o terapie socială de care avem nevoie ca să oprim această curbă a deceselor”, a mai declarat Octavian Jurma.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 8.262 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național și 186 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. Potrivit autorităților, în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.174 de pacienți confirmați cu noul coronavirus. Până la 17 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus

