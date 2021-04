Medicul Octavian Jurma, despre campania de vaccinare anti-COVID-19: Este un impas la fel de predictibil ca valul trei. Problema de fond este că nu avem o strategie de comunicare (VIDEO)

Medicul Octavian Jurma a vorbit marți seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 Tv, despre faptul că numărul românilor care vor să se vaccineze anti-COVID-19 este în scădere, marți, existând la nivel național mai multe locuri disponibile pentru vaccinare decât persoane înscrise pe listele de așteptare. ”Guvernul s-a ocupat foarte bine de partea de logistică, dar este complet repetent la partea de comunicare”, a atras atenția specialistul.

”Din păcate, era un impas la fel de predictibil ca valul trei. Asta se datorează faptului că, în general, vaccinarea este un act activ, nu este un act pasiv, cum sunt măsurile pe care noi le-am adoptat. Nu poți să te aștepți că populația va veni să se vaccineze. Guvernul s-a ocupat foarte bine de partea de logistică, dar este complet repetent la partea de comunicare.

Mai mult decât atât, din cauza faptului că noi încercăm să diminuăăm numărul de cazuri asumare oficial, prin scăderea numărului de teste, noi nu putem să oferim niște beneficii specifice celor care se vaccinează fără să mărim numărul de teste”, a declarat Octavian Jurma.

Acesta a subliniat că oamenii trebuie să fie motivați să se vaccineze, și să existe, în acest sens, o strategie serioasă de comunicare.

”Oferind oamenilor posibilitatea să se relaxeze indiferent dacă se vaccinează sau nu, indiferent dacă se testează sau nu, scădem motivația.

Vaccinarea este un comportament motivat, avem nevoie de informație, de motivație. (...) Motivația trebuie să fie pozitivă. Se încearcă să ai acces la concerte ș.a.m.d., însă dacă toată lumea are acces la concerte, atunci de ce să mă vaccinez eu, când pot să aștept un pic și mi se va da drumul poate cu un mic test de salivă, care este, de fapt, o invitație la a porni valul patru.

Problema de fond este că nu avem o strategie de comunicare. Prin strategie înțeleg niște oameni care să stea și să identifice care sunt segmentele de populație, cum ne adresăm fiecărui segment, care sunt influencerii din segmentul respectiv, pe cine ascultă. Într-un fel comunici cu tinerii care vor să meargă la Untold, altfel comunici cu oamenii mai în vârstă, altfel comunici cu oamenii care au un job și sunt mai îngrijorați pentru job-ul lor sau cei care vor să călătorească", a mai spus Octavian Jurma.

