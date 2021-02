Medicul Octavian Jurma a vorbit, joi seară, în emisiunea "Actualitatea'' de pe B1 TV, despre siguranța elevilor în condițiile epidemiologice actuale, odată cu redeschiderea școlilor în România.

Specialistul a explicat că din punct de vedere medical riscul nu a trecut și trebuie luate măsuri bine cântărite pentru nu ajunge, din nou, la situația în care școlile trebuie închise, cum s-a întâmplat în septembrie.

S-a relaxat mult atitudinea față de riscul epidemiologic în contextul școlar. Din punct de vedere medical nu avem o relaxare. Această relaxarea nu este justificată din punct de vedere epidemiologic, dar este într-adevăr justificată din punct de vedere educațional. Trebuie să hotărâm ce punem înainte: educația sau siguranța? Ca să ne dăm seama cât de mare este riscul epidemiologic, să ne uităm la Centrul European de Control al Bolilor. Din punctul lor de vedre, o țară nu poate să pretindă că este în scenariul vedere dacă nu are o rată de testare în care rata de pozitivare să fie sub 4%.La noi pandemia a fost de mult politizată. Aceleași probleme au rămas nerezolvate din toamnă și s-au închis școlile după două săptămâni. Hai să deschidem în asa fel încât să rămână deschise, decât valma și închidem de-a valma", a spus Jurma.

