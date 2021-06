Medicul Octavian Jurma: În ritmul actual, ținta de 10 milioane, adică 50% din populație vaccinată cu minim o doză, va fi atinsă pe 27 mai 2022 (VIDEO)

Autoritățile au anunțat, marți, că au cerut furnizorilor de vaccinuri anti-COVID-19 să trimită luna aceasta în România doar 2,6 milioane de doze de vaccinuri, cu 4,5 milioane mai puține decât trebuia să primească țara noastră, pe motiv că există riscul ca dozele să expire, din cauza interesului scăzut pentru imunizare. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan, medicul și cercetătorul Octavian Jurma a declarat că ”acest anunț este echivalentul unei capitulări”. Jurma spune că, potrivit estimărilor din acest moment, în ritmul actual, România ar putea ajunge la 50% din populație vaccinată abia în mai 2022.

Octavian jurma: Este o zi tristă, acest anunț este echivalentul unei capitulări

”Din păcate, este o zi tristă, acest anunț este echivalentul unei capitulări. Noi am atras atenția încă din 15 mai, când au intrat primele măsuri de relaxare, că relaxarea aceasta exagerată va inhiba vaccinarea. S-a declarat atunci că nici vorbă de așa ceva, dar am ajuns acum să avem sub 20.000 de vaccinări cu o singură doză pe zi. În ritmul actual, dacă nu va scădea, termenul de 5 milioane va fi atins abia pe 11 iulie, dar cel mai grav este că ținta de 10 milioane, adică 50% din populație vaccinată cu minim o doză, este acum pe 27 mai 2022. Pragul de 50% este important, ne poate ajuta să prevenim un eventual val patru pentru că vedem că aceste tulpini Delta și Gamma, indiană și braziliană, sunt în creștere în România, iar tulpina Delta, în mod particular, este o amenințare deosebită, nu numai pentru noi, dar și în alte țări.

De aceea, vaccinarea era singura soluție pe care o mai aveam pentru că la alte măsuri de protecție am renunțat complet și întreaga noastră strategie de protecție față de un eventual val patru s-a bazat pe vaccinare, care se dovedește acum a fi un eșec”, a spus medicul.

Jurma: Nu se pune problema de disponibilitate a vaccinului, ci de disponibilitate la vaccinare

Totodată, Jurma vorbește despre o ”asumare a neputinței” din partea Guvernului și crede că soluția ar fi mai multă creativitate în promovarea vaccinării, precum și o mai bună informare și comunicare cu populație.

”Vedeți că avem un exces de doze, trebuie să renunțăm la ele, deci nu se pune problema de disponibilitate a vaccinului, ci de disponibilitate la vaccinare. Disponibilitatea la vaccinare se poate adresa strict prin informare, prin comunicare, lucru care a fost complet neglijat, în favoarea acestei campanii exagerate de relaxare.

Este o asumare a neputinței, și asta este foarte grav. Pur și simplu, Guvernul recunoaște că nu are capacitatea, nu are resursele necesare să vaccineze populația. Dialogul între Guvern și populație, pur și simplu, nu mai poate avea loc în acest context. E un moment în care noi ar trebui să devenim foarte creativi, la fel ca alte țări, dar noi refuzăm asta. (...) Chiar și cu micii aceia de care s-a râs atâta, orice ajută un om să se inoculeze, acela va fi protejat, chiar dacă o face pentru un mic, să intre pe stadion, să meargă în vacanță, să meargă la un concert. Este absolut irelevant de ce se vaccinează o persoană, vaccinul își face treaba indiferent dacă a fost mânat de cele mai înalte idealuri sau de o motivație mică, cum ar fi să mănânce un mic”, a mai spus Octavian Jurma.

„Pentru perioada următoare, așa cum spuneam, dat fiind faptul că există un surplus de doze, tocmai pentru a avea un managament al stocurilor cât mai eficient, s-a discutat și s-a transmis o suspendare a unui număr de doze, în următorul fel. Pentru dozele de vaccin produse de BioNTech-Pfizer, pentru luna iunie, trebuia să primim un total de 4.366.444 de doze de vaccin, însă ca urmare a solicitării de a le ține în hold pentru o perioadă vom primi 1.928.160 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech. Pentru Moderna, trebuia să primim 835.200. Pentru perioada următoare, am suspendat câteva tranșe, astfel că vom avea livrări de 128.400. Pentru AstraZeneca, vom primi 167.200 de doze pentru luna iunie. Pentru vaccinul produs de Johnson & Johnson nu se suspendă doze și tranșele săptămânale – acestea vor fi desfășurate după cum au fost anunțate”, a anunțat în conferința de presă de marți, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu.