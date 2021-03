Medicul Octavian Jurma: Scenariul optimist înseamnă că la începutul lunii aprilie o să avem 8000 de cazuri COVID pe zi (VIDEO)

Medicul Octavian Jurma a vorbit, vineri seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat", de pe B1 TV, despre faptul că România nu are o imagine clară asupra situației epidemiologice din acest moment, din cauza testelor insuficiente. Specialistul a explicat în, în cazul în care tulpina britanică nu devine dominantă, ne putem aștepta chiar și la 8000 de cazuri COVID pe zi la începutul lunii aprilie.

"Scenariul roșu nu a fost o surpriză, era predictibil încă de săptămână trecuta cand numărul de cazuri a început sa crească. Întrebarea este dacă mai avem județe care nu sunt în scenariul rosu. Singurul motiv pentru care încă avem județe în scenariul verde e ca acolo nu se testează. Județul Timiș n-a ieșit niciodată din scenariul rosu pentru ca niciodată n-a coborât numărul de teste. TImișul testează de două ori mai mult la o mie de locuitori decât București și Cluj și de cinci ori mai mult decât județele care testează rezonabil. Nu avem o imagine clară care să justifice activarea sau dezactivarea unor indicatori", a spus specialistul.

"La rata de dublare pe care o avem acum de 30 de zile, și asta, să ne înțelegem, este conservatoare, încă tulpina britanică nu a început sa fie complet dominantă, a ajuns de fapt la 50 %. Avem o rată de dublare de 30 de zile, ceea ce înseamnă că peste o luna cu precizie, la începutul lunii aprilie o sa ne uitam la 8000 de cazuri pe zi", a explicat Octavian Jurma.

