Unitățile din România se vor închide la scurt timp după începerea noului an școlar, este opinia medicului pediatru la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, Mihai Gafencu.



Într-un interviu acordat publicației ziare.com, medicul a afirmat că asigurarea conditiilor de protejare a elevilor, dar si a profesorilor, va fi deficitara pentru ca lucrurile s-au facut pe jumatate, în timp ce reteaua de medicina scolara a fost distrusa. Potrivit sondajelor de acesta pentru "Salvati Copiii", 21% dintre școli nu sunt pregatite pentru inceperea noul an scolar in conditii de pandemie, 47% dintre elevi nu au avut acces la invatamantul online, iar 1 milion de copii traiesc in saracie.

Ce se va întâmpla în România după deschiderea școlilor

Vineri, medicul a revenit cu explicații, într-o intervenție telefonică pe B1 Tv și a explicat că dacă supravegherea celor mici se face într-o manieră insuficientă, vor avea o explozie de cazuri noi de infectării cu COVID-19, iar școlile nu se vor putea menține pe linia de plutire și vor fi închise un a după alta.

"Contextul era legat de supravegherea atente a deschiderii școlilor și de găsirea unor responsalibiltăți care să țină de autoritățile locale, în sensul aceasta am spus în interviu, dacă nu se vor respecta condițiile si nu vor supravegheate deschiderea scolilor pas cu pas, în primele săpatamâni, numărul de cazuri care deja este destul de mare în fiecare zi, ne arată testrările o medie de 1200-1300 e cazuri vor duce la închiderea școlilor, pentru că cele trei cazuri care duc la această situație, pentru o scoală cu sute sau chiar mii de elevi, este un număr extrem de mic", a spus specialistul.

România stă mai bine la teorie decât la practică, în condițiile în care cadrul legislativ și reglementările sunt excelente în pentru protecția populației, însă mai avem de lucrat la suprvegherea aplicării lor și la asumarea responsabilității.

"Măsurile, ca în mai toate locurile din România în care trăim, sunt cel mai des bune, ca și majoritatea legilor, însă nu sunt supravegheate și aplicate. Măsurile înseamnă să fim siguri că sunt de luat, practic, în fiecare loc din această țară în care se desfășoară educație, că clădirile pe care le avem la dispziție pentru școlille de stat pot să asigure aceaste măsuri și mai mult de atât, și asta a fost sensul acelor spuse de mine, cine le supraveghează și cum, pentru că am văzut norme presupuse 2-3 zile în care trebuiesc măturate toate școlile, este imposibil să nu faci de mântuială treaba aceasta, dacă asa a fost prevăzut", a spus pediatrul.

Părinții trebuie să înțeleagă ce trebuie să facă pentru a-i proteja pe cei mici.

"Am arătat în cadrul materialelor "Salvatii Copii", urmarea analizei, pe care am și dat-o publicității ieri, faptul că suntem siguri că nu sunt toate școlile in stare. Insist asupra supravegherii și responsabilizării fiecărei entități locale pentru că nu văd altă soluție în scurtul timp care a mai rămas și bineîntețeles, responsabilizare masivă a părinților care trebuie să înțeleagă că școala va fi cu purtat de mască și cu restricții legate anumite lucruri cu care copii sunt obișnuiți. Mă refer la manipularea măștilor, la alimentație, la felul în care se hidratează copilul. Să nu se înțeleagă că militez pentru nedeschiderea șolilor. Copii au nevoie de colectivități, trebuie să meargă în colectivitate, dar vor fi un real pericol pentru cei de acasă, pentru bunici si in contextul acesta trebuie să fie extrem de responsabil. Este momentul în care responsabiliatatea școlilor și autoritorităților locale trebuie să fie maximă", a spus medicul Mihai Gafencu.

Din punctul de vedere al medicului, scenariul hibrid este irealizabil

"Școala, dacă se deschide trebuie să respecte toate măsurile. Scenariul hibrid este aproape imposibil de pus în practică în condițiile în care tu nu știi ce faci copilul acasă. În săptămâna aceea în care copilul stă acasă, ce face părintele angajat, care nu are un bunic la dispoziție? Nu sunt eu în măsură, dar nu cred că poate fi pus în practică într-o țară ca a noastră, la ora actulaă și chiatr poate periclitat sănătatea bunicilor care vor fi responsabilizați să stea lângă copii", a mai spus pediatrul.

Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să repsectăm cu sfințenie măsurile de siguranță.

"Responsabilizarea să însemne că chiar respectăm la nivel de regulă, nu de expecție, adică, aerisirea claselor, spațierea, respectarea condițiilor de purtarea a măștiilor și iginebnizare mâinilor, să fie respectate și nu aduse în derâdere și micșoarate ca importanță",a concluzionat medicul.