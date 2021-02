Medicul Radu Ciornei, specialist în imunologie, microbiologie și genetică moleculară, a vorbit, vineri seară pe B1 TV, despre cele mai eficiente măsuri de precauție împotriva transmiterii noului coronavirus.

Specialistul a explicat că mai importantă decât reorganizarea claselor este purtarea măștilor de protecție în mod corespunzător. Ciornei a subliniat și faptul că dezinfectantul pentru mâine poate deveni toxic, dacă este folosit în exces de mai multe persoane în aceiași încăpere. O soluția inofensivă și mult mai eficientă ar fi folosirea lămpilor UV.

"Nu sunt de acord cu masuri de genul mutatul mobilierului cu câțiva centimetri mai încolo pentru ca și asa nu prea este loc și nu vom găsi săli de clasă în care să mutam mobilierul cu un metru. Eu cred ca în aceste zile, profesorii ar trebui să urmărească purtatul corect al măștii, pentru ca școală ase desfășoară în spațiu închis și în momentul în care spațiul este închis, ventilația este proastă. Prin vorbire acești aerosoli ajung în aer. Purtând masca putem să oprim între 70 și 95% dintre aerosolii potențiali infectanți. Masca este superputerea. Purtarea corectă a măștii este principalul lucru cu care putem lupta împotriva bolii.

Eu sunt in favoarea unei dezinfecții a mâinilor, dar nu cu cantități imense de dezinfectant pentru ca pot provoca vapori toxici. Dacă copii își dau cu dezinfectant pe mâini în exces în clasă, vaporii pot deveni toxici. De 7-8 luni am fost avocatul a folosirii lămpilor cu ultraviolete si a aerisii pentru că este o boală cu transmitere principal aerogenă și lămpile cu ultraviolete pot fi folosite în mod continuu. Există lămpi car pot fi folosite în momentul în care elevii părăsesc clasa și cele care pot fi folosite constant cât timp elevii sunt chiar în clasă", a spus Dr. Radu Ciornei.

