Medicul Radu Lupescu explică de ce a ajuns Franța la numărul uriaș de pacienți COVID și ce tratamente prelungesc viața infectaților (VIDEO)

Medicul Radu Lupescu, stabilit în Franța, a explicat miercuri seară, într-o intervenție în platoul B1 TV cum s-a ajuns la explozia de noi infectări cu COVID-19, motivul pentru care s-a reinstituit carantina națională, dar și ce tratamente revoluționare au început să folosească medicii în spitale, care nu s-au folosit în primul val, din primăvară, și care acum salvează vieți.

"Este îngrijorător situația evoluează foarte rapid în mod defavorabil. Vedem că rata de pozitivizare a testelor a ajuns la 18%. Incidența este de peste 380 de cazuri la 100.000 de locuitori și în unele locuiri se depășește 1000", a afirmat medicul.

Principalul factor care a dus la creșterea numărului de îmbolnăviri a fost că oamenii au uitat de restricții în timpul verii.

"Ce s-a întâmplat a fost relaxarea totală din timpul verii, a întregii populații, inclusiv a medicilor. Am crezut ca am trecut de primul val și că nu se va mai întoarce atât de rapid. N-am dat seama în septembrie ca reîncepe și vor și momente grele dar este clar ca adeziunea la măsurile de constrângere a fost mult mai mica decât se așteaptă. Din păcate, este unul dintre neajunsurile democrației, nu se pot impune foarte puternic restrângeri de libertăți și afectare economiei. Acum ajungem iarăși în momentul în care dacă nu se iau aceste măsuri la saturarea sistemului de sănătate", a explicat Radu Lupescu.

