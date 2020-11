Radu Țincu, medic primar la secţia de ATI de la Spitalul Floreasca din București, a comentat, în direct pe B1 TV, creșterea alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19 din țara noastră, menționând că acest lucru va pune presiune pe secțiile ATI.

„Din păcate, evoluția pandemiei în acest ritm extrem de accelerat depășește orice capacitste de infrastructură și de personal medical, care nu poate fi achiziționat în regim de urgență. Situația cred că va deveni și mai gravă în perioada următoare, pentru că se va înregistra o accelerare a numărului de pacienți care vor ajunge la Terapie Intensivă, rezultați din acei aproape 10.000 de pacienți raportați din fiecare zi. Cred că va trebui să găsim o soluție să-i gestionăm în următoarea perioadă, peste o săptămână, 10 zile din acest moment, însă nu putem crește ritmul de pacienți nou diagnosticați, va trebui să respectăm cu cea mai mare strictețe și rigurozitate măsurile impuse de autorități, pentru că în absența lor vom ajunge să depășim capacitatea de Terapie Intensivă națională, iar atunci va fi o situație dramatică”, a precizat Radu Țincu.

Întrebat dacă în acest moment există un protocol de transfer al pacienților e la ATI în alte țări, medicul a preciat că „nu există deocamdată un astfel de protocol”, menționând că în acest sens sunt două variante de luat în calcul – transferul pacienților și importul de infrastructură medicală cu personal medical.

„Dacă vom ajunge să depășim capacitatea de Terapie Intensivă, putem să solicităm un ajutor internațional, pentru că un pacient în stare critică nu este atât de ușor de transportat într-o altă țară”. Cu toate acestea, dat fiind contextul actual cu care se confruntă întreaga Europă medicul susține că „numai printr-o responsabilitate colectivă și extrem de riguroasă vom putea să controlăm această pandemie”.

„Cele 10.000 de cazuri din această săptămână vor crea un impact major asupra secțiilor de Terapie Intensivă în următoarele săptămâni și este posibil ca nici cu acest nivel de îmbolnăviri să nu reușim să gestionăm situația. Regulile care intră în vigoare de luni ar fi trebuit respectate de acum câteva săptămâni, iar de luni, de când vor intra în vigoare, oamenii nu trebuie să se simtă nemulțumiți, trebuie să le respecte pentru că altfel vom asista la scenariul din alte țări, în care oamenii au murit în ambulanțe, pe holurile spitalului, și nu au mai putut fi prluați de secțiile de Terapie Intensivă”, spune medicul.

În ceea ce privește procentajul pacienților confirmați cu COVID-19 care ajung la secțiile de Terapie Intensivă, medicul Radu Țincu estimează undeva la 4-5%.

„La 10.000 de cazuri, aceasta înseamnă undeva la 400-500 de pacienți., venind deodată la o capacitate națională de Terapie Intensivă de aproximativ 3300 de paturi”. Paturile nu se vor ocupa după 7 zile, în Reanimare sunt și pacienți externați și, din păcate, și pacienți care își pierd viața”.

„Mortalitatea va crește din două perspective. Cu cât vor fi mai mulți pacienți bolnavi, cu atât mortalitatea va crește proporțional, iar cu cât ne apropiem de capacitatea maximă a sistemului sanitar, iar pacienții așteaptă să fie transferați, cu atât starea pacienților respectivi se va înrăutăți, iar șansele lor de supraviețuire vor scădea”, a mai precizat Radu Țincu.

Ca o soluție propusă în acest context dificil, medicul este de părere că „trebuie crescută capacitatea secțiilor de Terapie Intensivă, iar toate ventilatoarele care există în acest moment, chiar și în rezerva de stat, trebuie să fie trimise în teren”.

„Va trebui să ne gândim și la o perspectivă ceva mai sumbră, aceea ca și alte specialități să vină în secțiile de Terapie Intensivă și să ne ajute în încercarea de a salva cât mai mulți pacienți”, a concluzionat Radu Țincu, în direct pe B1 TV.

