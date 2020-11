Medicul Radu Țincu, despre incendiul de la Piatra Neamț: ''Trebuie să respecte toate perioadele de reverificare a aparaturii medicale și dacă se găsește o deficiență, ea trebuie corectată și semnalizată''

Radu Țincu, medic pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca, a vorbit, la B1 TV, despre tragedia de la Piatra Neamț. Acesta atrage atenția asupra verificării aparaturii medicale, mai ales în această perioadă, când secțiile ATI sunt atât de solicitate.

''Sigur am asistat cu toții la o mare tragedie în ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, în aceste momente când presiunea pe secția de Terapie Intensivă este una uriașă. Însă, nu putem să trecem fără să vedem curajul și dedicarea acestui medic care a intrat în flăcări pentru a salva pacienții aflați în stare gravă. Acest lucru cred că trebuie menționat, având în vedere că în ultima perioadă au tot existat discuții despre medici care părăsesc lupta în cea mai dificilă perioadă.

Va trebui să vedem care au fost cauzele care au stat la baza acestui incendiu. Din păcate sunt și cauze care nu pot fi controlabile. Însă, toate cauzele care pot fi preventibile, trebuie să fie găsite și corectate. Aici, discutăm despre faptul că avem o infrastructură medicală, trebuie să vedem circuitele electrice, ele trebuie să fie permanent verificate și orice neregulă identificată trebuie să fie rapid corectată.

De asemenea, avem la polul opus aparatura medicală. Aparatura medicală din secțiile de Terapie Intensivă, mai ales în această perioadă, funcționează continuu. Aceasta are un program de mentenanță și de evaluare, un program de service. Acest lucru trebuie să fie realizat de toate spitalele. Trebuie să respecte toate perioadele de reverificare a aparaturii medicale și dacă se găsește o deficiență, ea trebuie corectată și semnalizată.

Nu știm care a fost exact cauza acestui incendiu, dar va trebui să privim cu mai multă atenție pentru că în mod cert pot să apară anumite disfuncționalități, mai ales în această perioadă.'', a spus medicul Radu Țincu, la B1 TV.

''În secțiile de Terapie Intensivă există un risc crescut față de celelalte zone ale spitalului. Avem pacienți imobilizați care nu se pot salva, ei sunt dependenți de intervenția cuiva. Prezența de oxigen într-o cantitate atât de mare nu face decât să catalizeze și să intensifice reacția focului.

Acești medici au intrat în flăcări în acele combinezoane, care sunt construite din materiale plastice și acestea s-au aprins cu rapiditate.'', a mai adăugat acesta.

Un incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 18:30, la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, unde bolnavii COVID se aflau intubați. A fost activat planul roșu de intervenție. Zece persoane au murit și alți cinci se află în stare critică. Secția de Terapie Intensivă a spitalului a fost distrusă, iar ceilalți pacienți urmează să fie transportați la alte spitale. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere şi o autoscară.

