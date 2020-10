Medicul Radu Țincu explică ce înseamnă "hipoxia veselă", noul simptom periculos descoperit la pacienții COVID

Radu Țincu, medic primar la Terapie Intensivă la Spitalul de Urgență Floreasca, a explicat, marți seară, printr-o intervenție telefonică în platoul B1 TV, ce înseamnă "happy hypoxia" sau "hipoxia veselă", un nou simptom al infecției cu virusul SARS-CoV-2, constatat de medici.

Potrivit medicului, infecția cu COVID-19 provoacă în organism o scădere a cantității de oxigen, în mod bizar, fără simptome, ceea ce duce la probleme grave.

"Hipoxie înseamnă o scăderea a cantității de oxigen din organism. În mod normal această stare patologică și anormală în care organismul rămâne fără oxigen, ar trebuie să fie însoțită de anumite semnale de alarmă, Pacientul trebuie să se simtă rău dacă îi scade cantitatea de oxigen. În cazul pacienților COVID-19, ei tolerează foarte bine acestă hipoxie iar multi dintre ei chiar nu au nici un fel de simptomatologie, mulți par chiar fericiți că de aici a venit și acestă asociere dintre happy și hypoxia. Acest tip de comportament este extrem de periculos pentru ca pacientul nu resimte mai nimic, are o simptomatologie foarte ușoară, de cele mai multe care nu îl trimite la spital și rămâne pe perioda asta de hipoxie, care devine suficient de importantă încât afectează funcționarea organismului. Foarte multi pacienți s-au prezentat la spital cu afectare pulmonară severă bilaterală și cu cantitate de oxigen foarte redusă în sânge care în mod normal ar fi trebuie să aibă simptome extrem de grave care să-i ducă la spital. Ceea ce este foarte periculos este că genul asta de evoluție a covid-19 face ca pacientul să ajungă în momentul în Terapie Intensivă, în câteva minute, atunci când starea se degradează brusc și necesită intubație și ventilație mecanică", a declarat medicul.

