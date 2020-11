Medicul Radu Țincu explică de ce incendiile se propagă mai rapid în secțiile ATI: „Sunt spații care au o anumită vulnerabilitate” (VIDEO)

Medicul Radu Țincu a precizat, în timpul emisiunii „Dosar de politician”, care sunt motivele pentru care un incendiu se propagă mult mai repede într-o secție de ATI, dar și faptul că aparatura medicală trebuie să fie riguros verificată, așa cum prevede legea.

În opinia medicului de la Spitalul Floreasca, există trei motive ce duc la propagarea cu rapiditate a unui incendiu într-o secție de terapie intensivă:

„Secțiile de ATI sunt spații care au o anumită vulnerabilitate în fața incendiilor, iar în cazul în care apare un incendiu el se va propaga cu mare rapiditate din cel puțin trei motive:

În primul rând pentru că există multiple surse de oxigen, el fiind un catalizator al reacției de foc. În al doilea rând, foarte multe din dispozitivele din aceste secții, pornind de la aparatură, paturi, saltele, sunt confecționate din materiale plastice care sunt ușor inflamabile și sunt foarte multe substanțe dezinfectante, care au în compoziție alcool 70%, care este foarte inflamabil.

De aceea, riscul ca un incendiu ce poate părea banal într-o altă parte a spitalului sau în afara spitalului, aici să capete o proporție uriasă în câteva secunde. De aceea, aceste secții ar trebui să fie gestionate diferit și separat de celelate părți ale spitalului, prin montare de senzori de fum și prin prezența de sisteme de stingere a incendiilor, fie că sunt automate fie că sunt manuale”, a explicat medicul Radu Țincu.

„În mod normal el semnaliza cu mult înainte de a detecta flacăra deschisă și ar fi dat alarma. Alarmă care nu se dă numai la personalul din secție și la pompierii și ISU, tocmai pentru a mobiliza rapid toate forțele de ordine, având în vedere cp viteza de reacție va condiționa și evoluția incendiului”, a adăugat el.

„În primul rând trebuie să vedem infrastructura spitaleleor. S-a crescut foarte mult capacitatea, din cauza evoluției demografice. Trebuie să vedem dacă această creștere a capacității este suportată de infrastrcutra spitalului, pentru că discutăm de clădiri construite acum 60 – 70 de ani. Trebuie să existe echipe tehnice care să garanteze toată această infrastrcutură.

Al doilea aspect este aparatura medicală. În momentul în care o achiziționezi aparatură medicală ești obligat, conform legislației, să realizezi și contracte de service și mentenanță. Ești obligat fie evaluat de o echipă tehnică, care să garanteze că el funcționează în parametri normali. Acest lucru e important pentru pacienți, dar și pentru a evita incidentele și accidentele.

Ancheta ar trebui să evalueze aparatura medicală, dar și infrastructura spitalului: circuitele electrice, de livrare a oxigenului și a gazelor medicale”, a declarat medicul Radu Țincu, pe B1 TV.

