Medicul Radu Țincu explică rata de pozitivare COVID de aproape 40%: Pacienții care sunt testați în perioada aceasta sunt cei care au simptomatologie sugestivă

Radu Țincu, medic la sectia de ATI de la Spitalul Floreasca din Bucuresti, a comentat, luni, într-o intervenție telefonică în platoul B1 TV, rata de pozitivare anunțată de Grupul de Comunicare Strategică, de aproape 40%. Acesta a explicat că situația este cel mai probabil explicată de pacienții care sunt testați în perioada aceasta sunt cei care au simptomatologie sugestivă pentru viroza provocată de COVID-19.

"Ne așteptăm ca duminica să avem mai puțin teste. Acestea nu pot să genereze o imagine asupra trendului de evoluția la pandemiei. E într-adevăr o rată de pozitivare mai mare. În weekend ne-am obișnuit cu această rata de pozitivare mai mare pentru mai puține teste și acest lucru este explicat de faptul că cel mai probabil, pacienții care sunt testați in perioada aceasta sunt cei care au simptomatologie mai mult decât sugestivă și atunci se explică și acesta rată de pozitivare.

Trebuie să privim către secțiile de Terapie Intensivă cu îngrijorare. Acolo se menține trendul ascent in condițiile în care avem un număr foarte mare de decese în fiecare zi. Vedem că de mai bine de o săptămână, în fiecare zi avem noi recorduri la Terapie Intensivă și din păcate accesată creștere va continua pentru ca platoul la care ne-am stabilizat acum va genera un număr mare de pacienți ce vor avea nevoie de Terapie Intensivă în următoarea perioadă", a declarat specialistul.

