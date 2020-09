Medicul Radu Țincu: Întrebarea este cât ținem deschis anul școlar. Dacă nu vom implementa măsurile sanitare cum trebuie, probabil că în câteva săptămâni vom închide, rând pe rând, toate școlile (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, este de părere că întrebarea pertinentă în acest moment nu este când începe anul școlar, ci cât anume va rămâne deschis. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, Radu Țincu a atras atenția asupra faptului că dacă regulile sanitare nu vor fi respectate, în următoarea perioadă, școlile ar putea ajunge să fie închise, rând pe rând, din cauza înmulțirii infecțiilor cu noul coronavirus.

„Anul școlar, așa cum va începe, va avea mari probleme, dar știm că anul școlar trebuie să înceapă pentru că efectul negativ pe care îl are asupra copiilor această școală online a fost publicat de foarte multe organizații internaționale. Faptul că nu o să avem sport, nu o să avem muzică... sunt domenii care, în primul rând, ne țin sănătoși, ne stimulează creativitatea... La începutul acestei pandemii a treebuit să se asumăm sistemul de sănătate publică și să defilăm cu el așa cum este, acum o să avem să ne asumăm sistemul de învățământ și să defilăm cu el așa cum este”, a declarat Radu Țincu.

Totodată, medicul a vorbit despre declajul dintre școlile din mediul rural și cele din marile orașe ale țării.

”Trebuie să avem foarte mare atenție pentru această toamnă, pentru că începe anul școlar. Multă lume s-a întrebat când începe anul școlar, întrebarea pertinentă cred că este cât îl ținem deschis. Asta ar trebui să ne preocupe pentru că dacă nu vom implementa măsurile sanitare cum trebuie, dacă nu vom respecta cu responsabilitate toate aceste lucruri, probabil că, în decurs de două-trei săptămâni, vom închide rând pe rând, toate școlile și vom ajunge în situația unui învățământ exclusiv online. Aici este marea preocupare. Iar în această țară sunt cele două extreme: fie școlile din mediul rural care nu au infrastructura necesară, nu au apă curentă, nu au toalete, nu au încălzire, și, la polul opus, sunt școlile din marile aglomerări urbane unde există suprapopulare de elevi pentru că construcția de unități de învățământ nu a ținut cont de evoluția demografică a societății”, a mai spus Radu Țincu.

