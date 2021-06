Medicul Radu Țincu a declarat vineri, într-o intervenție pentru B1 TV că noua tulpină Delta a COID-19 a lovit acolo unde populația tânără nu a fost vaccinată. Așa se face că deși Marea Britanie are o imunizare colectivă a trecut printr-un nou val grav de coronavrius:

“Trebuie să ne uităm la faptul că nu am reușit să ajungem la un prag de imunizare colectivă de peste 70-80% a populației.

Acest lucru determină o populație vulnerabilă la îmbolnăvire și această variantă Delta este mult mai transmisibilă, astfel încât aceste două elemente, transmisibilitate ridicată pe de o parte și pe de altă parte lipsa de imunizare a populației creează premizele ca aceasta să se răspândească cu rapiditate.

Să nu uităm că Marea Britanie care se confruntă cu cea mai mare problemă determinată de această variantă virală a avut o campanie în care populația tânără abia acum a început să primească dozele de vaccin, lucru care a vulnerabilizat persoanele tinere, cu moblitate foarte mare în a se îmbolnăvi. Și aceste persoane tinere sunt cele care călătoresc în perioada verii, tocmai de aici derivă și îngrijorarea prezentată la Bruxelles de liderii europeni”, a declarat Radu Țincu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.