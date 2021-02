Medicul Radu Țincu: ''Mutațiile apar pentru că virusurile încearcă să scape de sistemul nostru imunitar și să își creeze mecanisme de apărare'' (VIDEO)

Radu Țincu, medic ATI la Spitalul Floreasca, a vorbit pentru B1 TV despre noile tulpini de coronavirus și despre eficacitatea vaccinurilor în acest context.

''Este foarte adevărat că tulpina britanică va mătura lumea pentru că este o tulpină care are o transmisibilitate mult mai bună față de variantele precedente și chiar și în lumea aceasta a virusurilor există o competiție care să supraviețuiască și este evident că o variantă care se transmite foarte repede, deci are o rată mare de transmisibilitate, va supraviețui și le va scoate din circulație pe variantele precedente.

Îngrijorează din două perspective: Transmisibilitate crescută înseamnă un număr mare de pacienți care se vor îmbolnăvi, dintre ei o parte vor ajunge în spital, iar dintre aceștia o parte vor ajunge în Terapie Intensivă, deci va crea o presiune extraordinară pe serviciile de spitalizare și Terapie Intensivă.

Mutațiile apar pentru că virusurile încearcă să scape de sistemul nostru imunitar și încearcă să își creeze mecanisme de apărare. Cu fiecare mutație, lumea științifică este extrem de îngrijorată pentru că aceste mutații care apar noi pot să vizeze tocmai acea proteină de suprafață pentru care au fost create vaccinurile existente. Dacă asta se întâmplă, vaccinul nu mai este eficient pentru că anticorpii pe care îi obținem nu mai pot să neutralizeze aceste noi variante.'', a precizat medicul Radu Țincu.

''Există și acum îngrijorare chiar și cu variantele prezente și o să vă spun 2 exemple. Este vorba despre vaccinul Novavax și Johnson&Johnson care urmează să fie aprobate. S-a observat că pentru studiile din Marea Britanie și Europa eficiența este de peste 75-80%. Pentru țările din Africa de Sud eficiența este între 55% și 60%. Această diferență este pentru că în Africa circulă în acest moment varianta africană, care se pare că este mai rezistentă în fața anticorpilor decât variantele din Europa.''

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Au mutat tot oraşul într-o singură clădire. Acesta este blocul ce joacă rol de localitate