Medicul Radu Țincu: O parte dintre pacienți au suferit arsuri ale căilor respiratorii aeriene superioare. Unul a necesitat intubație și ventilație mecanică

Radu Țincu, medic primar toxicolog la secţia de ATI a Spitalului Floreasca a oferit, vineri dimineață, detalii despre starea pacienților afectați de incendiul de la Matei Balș, într-o intervenție pe B1 TV.

Potrivit acestuia, spitalele din București s-au pregătit pentru primirea pacienților sosiți de la "Matei Balș", imediat ce s-a dat alarma. Chiar dacă au fost decuplați de la oxigen pentru o scurtă perioadă de timp, victimele nu au avut de suferit din această cauză.

"Informații despre starea pacienților o sa puteți obține de la purtătorul de cuvânt al spitalului. Ce trebuie să vedem este că acești pacienți aveau o boală respiratorie, erau dependenți de oxigen și peste această problemă a survenit un incendiu, cu expunere la monoxid fum și produși de ardere. Pacienții au fost evacuați și decuplați de la oxigen pentru o perioadă scurtă, pentru că nu se putea realiza transportul în alte condiții. Ceea ce este importanta este că au fost preluați în cel mai scurt timp de spitalele din București. La ora 5:15 toate spitalele din București au primit informarea și s-au refăcut toate circuitele, s-au pus la dispoziție saloane și pacienții care au putut fi mutai, au fost mutați, astfel încât acești pacienți să fie imediat transferați pentru ca avea nevoie de oxigen, iar oxigenoterapia pentru un pacient cu COVID-19 este un element critic și lipsa poate să-i pună viața în pericol.Înțeleg că nu au fost probleme în timpul transportului", a declarat medicul.

Din cauza fumului dens și fierbinte, unii pacienți au suferit arsuri ale căilor respiratorii aeriene superioare, iar un pacient este in stare gravă la Spitalul Universitar.

"Pacienții fost transferați în siguranță în primă instanță, în Camera de Gardă a Institutului Matei Balș și în alte pavilioane ale spitalului, însă intoxicația cu fum și monoxid de carbon, înțelegem că acolo a fost flacără deschisă. O parte din cei care au fost în imediata apropiere au putut suferi arsuri ale căilor respiratorii aeriene superioare, o complicație severă a incendiilor. Exista un astfel de caz la Spitalul Universitar care a necesitat intubație și ventilație mecanică, tocmai din cauza arsurilor de căi aeriene superioare", a declarat medicul.

