Medicul Radu Țincu: “Perioada în care a debutat această campanie de vaccinare nu a fost prielnică” / “Mă îngrijorează cum va decurge în momentul în care va fi imunizată populația generală”

Medicul Radu Țincu a precizat marți seara în emisiunea moderată de Silviu Mpnăstire, “Dosar de politician” că perioada în care a debutat campania de vaccinare nu a fost una prielnică, fiind vorba despre vacanța între Crăciun și Anul Nou:

“Cred că perioada în care a debutat această campanie nu a fost prielnică. A început între Crăciun și Revelion, o perioadă de ărbători în care oamenii cel mai probabil nu s-au gândit la vaccinare, atât cei din instituții cât și personalul care urma să fie vaccinat.

A existat această dorință în prima zi, a doua zi de la debutul campaniei de vaccinare, ca personalul medical să se vaccineze, mai mult decât era capacitatea acelor centre. Au existat și niște inavertențe pe care domnul doctor Gheorghiță le-a recunoscut în organizarea acestor centre la începutul campaniei. Din toate asigurările pe care le-a dat lucrurile au fosst rezolvate. Toate disfuncționalitățile au fost corectate”, a declarat medicul Radu Țincu pentru B1 TV.

În ceea ce privește problemele legate de crearea pe ultima sută de metri a centrelor de vaccinare, Radu Țincu a precizat că dificultățile logistice sunt prezente peste tot în lume, cu atât mai mult în România unde sunt numeroase decalaje:

“Această campanie de vaccinare peste tot reprezintă un fenomen fără preceent. Nimeni nu are cheia succesului pentru că nimeni nu a mai organizat o astfel de campanie, de o asemenea amploare. Discutăm despre sute de milioane de oameni care trebuie să fie vaccinați. În România, pentru că ați dat o paralelă cu Germania să nu uităm că acum un an nu puteai nici să îți plătești taxele și impozitele în online. Dintrodată statul trebuie să facă acest upgrade, să reușească ă digitalizeze în așa măsură anumite instituții care evident merg mai greu la început”, a declarat medciul Radu ‚incu.

Acesta a mai spus că un motiv de îngrijorare va fi atunci când campania va viza populația generală:

“Ceea ce pe mine mă îngrijorează, nu sunt acele două zile în care lucrurile nu au mers foarte bine. Mă îngrijorează cum va decurge campania de vaccinare în momentul în care va fi imunizată populația generală. Dacp vreți, această etapă întâi în care personalul medical este vaccinat și etapa a doua cu persoanele din grupele vulnerabile reprezintă dacă vreți măsuri tactice, dar ceea ce ne interesează pe toți este să oprim pandemia. Aceasta va fi oprită doar când vom imuniza toată populația”.

“Avem nevoie de 10 milioane de oameni vaccinați în România pentru a asigura acea imunitate de turmă. Avem o capacitate de 930 de centre, așa cum premierul a declarat. Asta înseamnă că avem nevoie de 50.000 de vaccinări pe zi. La momentul acesta avem evectuate 16.000. Va trebui să facem tot ce putem pentru a ajunge la 50.000 de vaccinări pe zi”, a mai spui medicul Radu Țincu.

